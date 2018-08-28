Смерть Маккейна - прощание с Америкой, которой "больше не будет"

С уходом сенатора-республиканца Джона Маккейна подойдет к концу и трансатлантическая эра, полагает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. России нужен был такой враг, как "ястреб" Маккейн - ясности его позиции будет не хватать всем, включая кремлевских пропагандистов. Без Маккейна сложнее представить США как естественного врага России, отмечают обозреватели. Маккейн "видел Путина насквозь", утверждает российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

"Дональд Трамп в конце концов воздал должное Джону Маккейну" - под таким заголовком опубликована сегодняшняя статья в швейцарской газете Le Temps.

Трамп, критикуемый со всех сторон за свое тягостное молчание после кончины Джона Маккейна, в понедельник 27 августа наконец воздал почести этой особой американской политической фигуре, приказав приспустить флаги по всей стране, говорится в статье.

После кончины в субботу 81-летнего Маккейна Трамп ограничился кратким твитом, выразив соболезнования семье. После упорного отказа отвечать на вопросы о бывшем сенаторе-республиканце, который один из немногих в его лагере открыто его критиковал, Трамп распространил коммюнике, где отдавалась минимальная дать уважения Маккейну за его преданность стране, пишет редакция. Пресс-секретарь Маккейна подтвердил, что Трамп не будет присутствовать в субботу на прощании с покойным в Вашингтоне, где ждут Обаму и Буша-младшего. Администрацию Трампа будут представлять глава Пентагона Джим Мэттис и его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Разрыв со сводами правил и обычаями американской политики был фирменным знаком кандидата Трампа. В значительной степени это относится и к президенту Трампу. Однако сам факт того, насколько далеко он продвигает подобную логику в стране, любящей моменты - пусть и эфемерные - национального единства, удивил и потряс многих депутатов, комментирует редакция.

"Анти-Трампом" называет покойного Маккейна председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей статье в немецкой Sueddeutsche Zeitung.

"Всю свою жизнь Маккейн был неутомимым апологетом трансатлантического партнерства: он верил в идею, стоящую в основе западного мира, в центральное значение тесного сотрудничества либеральных демократий на благо мира", - пишет автор публикации.

"Возможно, с уходом Джона Маккейна подойдет к концу и трансатлантическая эра, - предполагает Ишингер. - Маккейн считал, что трансатлантические отношения - это нечто большее, чем случайный результат истории, основанный на общих интересах союз или временный альянс. Они были для него либеральным мироустройством как таковым, основанным на убеждении, что демократия и права человека являются истинными ценностями, за соблюдение и распространение которых мы несем ответственность", - полагает Вольфганг Ишингер.

Маккейн критиковал европейцев за то, что они вкладывают недостаточно средств в общий оборонный бюджет. "Однако (в отличие от Трампа) он никогда не ставил под сомнение тот факт, что в случае необходимости Америка выступит гарантом безопасности своих союзников", - замечает автор материала.

Со временем Маккейн стал одним из самых непримиримых критиков президента Трампа. "В какой-то мере Маккейн стал Анти-Трампом: сторонником ориентированного на общие ценности Запада, защитником демократии и прав человека, поклонником цивилизованных дебатов и надпартийного сотрудничества; настоящим героем, который не считает сам себя пупом земли. Именно поэтому он стал мишенью для нападок Трампа и его соратников. (...) Для кого-то его смерть может символизировать завершение целой эры - прощание с той Америкой, которой, похоже, больше не будет".

На прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности, пишет в заключение Ишингер, Маккейн призывал европейцев не совершать ошибку и не списывать Америку со счетов. "Европе и всему миру остается только надеяться, что Маккейн был прав и кризис Запада приведет в перспективе к обновлению и приливу новой энергии. Ответственность за это лежит не только на нас, но и на нас тоже", - резюмирует автор.

"России нужен был такой враг, как Джон Маккейн" - утверждает в заголовке Bloomberg View.

"Сенатора Джона Маккейна, который умер в субботу, восхваляют не только в США, но и в Восточной Европе, на Украине и в Грузии. Но только не в России, где представители истеблишмента клеймят его как врага даже после смерти. Тем не менее, ясности позиции Маккейна по России будет не хватать всем, включая кремлевских пропагандистов", - пишет колумнист Леонид Бершидский.

"В его позиции не было нюансов, никаких "но" по поводу его твердого убеждения, что Россия, побежденная в холодной войне благодаря настойчивости президента Рональда Рейгана и низведенная до положения "бензоколонки, маскирующейся под государство", заслужила дальнейшее поражение как реваншистское авторитарное государство", - говорится в статье.

Кремлевским пропагандистам будет не хватать Маккейна. Другие американские политики, поднявшиеся на антироссийской волне после 2016 года, не так сосредоточены на борьбе с российской экспансией и помощи врагам Путина в Восточной Европе. Без Маккейна сложнее представить США как естественного врага России, считает автор.

Самому автору, по его словам, будет недоставать Маккейна по другой причине - хотя он ошибался в деталях, он был прав в фундаментальных вопросах. "Путинскому режиму нравился Маккейн как враг, но России, в конечном счете, нужно было, чтобы у режима был противник с ясностью моральных принципов Маккейна, а бывшим коммунистическим странам нужны были надежда и вдохновение, которые создавала эта ясность", - заключает автор.

"Джон Маккейн видел Владимира Путина насквозь" - утверждает координатор общественного движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза. Российский оппозиционер публикует в The Washington Post некролог американскому политику, с которым был знаком лично.

Автор вспоминает, как в 2000 году кандидаты в президенты США от Республиканской партии обсуждали Россию и ее нового лидера Путина. "Мы знаем, что он аппаратчик. Мы знаем, что он был сотрудником КГБ. Мы знаем, что он пришел к власти из-за жестоких военных действий в Чечне, - сказал тогда Маккейн. - Меня Путин очень беспокоит. Боюсь, что Путин может быть одним из тех, кто хочет, чтобы поезда ходили по расписанию". "Замечание Маккейна о поездах было исторической отсылкой к режиму Бенито Муссолини в Италии, и параллель окажется до страшного близкой", - пишет Кара-Мурза.

Спустя восемь лет на президентских дебатах с Обамой Маккейн сказал, что Путин "постепенно подавил большинство свобод, соблюдения которых странами следовало бы ожидать, и продемонстрировал самое агрессивное поведение в Грузии. Я уже говорил, следите за Украиной. Украина сейчас на примете у Владимира Путина". Всё закончится аннексией Крыма и нападением на Украину, напоминает Кара-Мурза.

"Давней позиции Маккейна в отношении России следует особо отдать должное, - отмечает автор. - Российские СМИ сообщили о смерти Маккейна как об уходе "непримиримого врага России". Ничто не может быть так далеко от истины. Он, безусловно, был врагом тех, кто превратил Россию в автократию (и полигон для воровства) внутри страны и в инструмент агрессии за рубежом".