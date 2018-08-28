Дональд Трамп в конце концов воздал должное Джону Маккейну

Американский президент, уступая давлению, в итоге опубликовал коммюнике в знак уважения к скончавшемуся сенатору Джону Маккейну. Трамп не придет на его похороны, запланированные на воскресенье, пишет редакция швейцарской газеты Le Temps со ссылкой на AFP.

Дональд Трамп, критикуемый со всех сторон за свое тягостное молчание после кончины Джона Маккейна, в понедельник 27 августа наконец воздал почести этой особой американской политической фигуре, приказав приспустить флаги по всей стране, говорится в статье.

После упорного отказа на протяжении всего дня отвечать на вопросы о бывшем сенаторе-республиканце, который один из немногих в его лагере открыто его критиковал, Дональд Трамп распространил коммюнике, где отдавалась минимальная дать уважения Маккейну за его преданность своей стране, пишет редакция.

"Несмотря на наши политические разногласия, я уважаю преданность сенатора Джона Маккейна нашей стране", - подчеркнул он в коротком документе, опубликованном через два дня после смерти бывшего пилота, испытавшего тяготы войны во Вьетнаме. Многие ассоциации ветеранов войны публично требовали от президента изменить свое поведение и занять более примирительную позицию, говорится далее.

В своем посмертном послании, прочитанном его пресс-секретарем в Аризоне, тот, кого прозвали "последним львом в Сенате", предостерег США от попытки отступления и опасности раскола, завуалированно изобличая нынешнего обитателя Белого дома, передает издание.

Пресс-секретарь Маккейна подтвердил, что Дональд Трамп не будет присутствовать на прощании с покойным в Вашингтоне, намеченном на субботу, где ждут некоторых его предшественников, таких как Барак Обама и Джордж Буш-младший, говорится в статье.

Разрыв со сводами правил и обычаями американской политики был фирменным знаком кандидата Трампа. В значительной степени это относится и к президенту Трампу. Однако сам факт того, насколько далеко он продвигает подобную логику в стране, любящей моменты - пусть и эфемерные - национального единства, удивил и потряс многих депутатов, комментирует редакция.

До вечера понедельника контраст был поразительным: после кончины в субботу 81-летнего сенатора-республиканца во всем мире по обе стороны политической арены произносилось множество высокопарных похвал в его честь. Дональд Трамп же ограничился кратким твитом, в котором он выразил соболезнования семье. В отличие от своего вице-президента Майка Пенса и своей жены Мелании, он не сказал ни слова о жизни, эпопее или боях Джона Маккейна, отмечают журналисты.

Дональд Трамп объявил, что глава Пентагона Джим Мэттис и его советник по национальной безопасности Джон Болтон будут представлять его администрацию на прощании с покойным. Потрясенный речами о националистическом и протекционистском отступлении 45-го президента США, Джон Маккейн с беспрецедентной свободой выражения внутри Республиканской партии регулярно выступал против стиля и провокаций бывшего бизнесмена из Нью-Йорка, резюмирует редакция.