Россия, Иран и Турция встретятся на переговорах по Сирии, отстранив США

Лидеры Турции, России и Ирана встретятся на следующей неделе для обсуждения войны в Сирии. По словам аналитиков, они, вероятно, рассчитывают определить судьбу страны без участия Вашингтона, пишет журналистка Newsweek Кристина Маза.

"Власть не терпит вакуума, а в отсутствие сильного американского лидерства в вопросе Сирии Россия и Иран были просто счастливы вмешаться. Это показатель того, насколько доминирующее положение они заняли в конфликте, так что на саммите они будут единственными крупными иностранными державами", - сказал эксперт по Ближнему Востоку в Институте Брукингса Крис Месерол.

Он добавил: "Белый дом во многом умыл руки в вопросе Сирии. Но если Иран закрепился в Дамаске, а "Исламское государство"* ждет своего часа в сельской глубинке, то, вероятно, это лишь вопрос времени, когда мы снова запачкаем руки. Когда это произойдет, мы, вероятно, будем рассматривать эти переговоры как упущенную возможность".

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что отношения между двумя странами достигли самого низкого уровня со времен холодной войны. Отношения между США и Турцией между тем тоже ухудшились из-за ареста американского пастора. Дипломатический кризис позволил Эрдогану обвинять во внутренних проблемах страны внешние силы, а также добиваться более тесных отношений с Россией.

"Ужесточая контроль над Турцией, Эрдоган также смещает внешнюю политику страны на более агрессивные позиции, чтобы Турция смогла выступить в качестве регионального лидера", - считает эксперт по ближневосточной безопасности в Центре Говарда Бейкера Харрисон Акинс.

"В то время как США осуждают переход Эрдогана к авторитарному контролю, еще более обостряя американо-турецкие отношения, Эрдоган, видимо, обеспечивает себе возможность формирования альтернативных союзов, которые дадут ему больше свободы действий в преследовании своих интересов как во внешней, так и во внутренней политике", - добавил он.

"Тот факт, что Турция, Иран и Россия встречаются без США, все более непредсказуемых при администрации Трампа, может свидетельствовать о выработке будущих договоренностей по Сирии с этими региональными державами, у которых в послевоенной Сирии есть свои сферы влияния", - сказал Акинс.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.