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28 августа 2018 г.
28 августа 2018 г.

Михаэль Барч | Tageszeitung

Репетиция правого народного восстания

Ненависть, агрессия и презрение к человеку: в Хемнице в понедельник можно было увидеть то, что грозит нам при дальнейшем сдвиге в сторону правой идеологии, пишет журналист немецкого издания Tageszeitung Михаэль Барч.

В Хемнице в понедельник вечером нацисты "провели репетицию гражданской войны". Участники беспорядков, "продемонстрировавшие в первую очередь примитивность, грубое поведение и животные инстинкты, - это самое отвратительное из того, что порождает беспокойная страна", комментирует автор.

"Казалось, будто организаторы движения Pro Chemnitz и их скрытые сообщники со всей страны только и ждали повода в виде убийства, совершенного предположительно мигрантами, чтобы снова пуститься в драку. Не только против ненавистных иностранцев, но и против всего, что все еще обладает совестью, что отличается от них и им не подходит", - пишет Барч, отмечая, что в смутных беспорядках в Хемнице пугающей стала способность правых к быстрой мобилизации.

Беспорядки показали и перегруженность немецкой полиции. "К нескольким тысячам нацистов полиция не была подготовлена ни с точки зрения количества полицейских, ни в плане тактики", - констатирует журналист.

Источник: Tageszeitung


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