Это исследование дает надежду полным людям

Американские ученые дают надежду людям с избыточным весом: найдено средство для снижения аппетита, которое, очевидно, не вызывает серьезных проблем с сердцем при длительном приеме, сообщает немецкое издание Die Welt.

Средство под названием Lorcaserin ученые тестировали в течение 40 месяцев на двух группах испытуемых: одна группа людей принимала препарат, снижающий аппетит, другая - плацебо. В общей сложности в исследовании принимали участие 12 тыс. человек, страдающих ожирением. Люди, принимавшие Lorcaserin, в среднем потеряли в весе 4 кг. У 3,3 тыс. человек из них было проведено обследование работы сердечных клапанов - серьезного влияния на сердце обнаружено не было, передает издание.

Во время исследования 39% участников, принимавших Lorcaserin, потеряли минимум 5% своего изначального веса. В группе, принимавшей плацебо, похожее количество веса потеряли только 17% испытуемых. Очевидно, это оказало положительное воздействие и на содержание сахара в крови: среди тех, кто принимал Lorcaserin, диабетом за время исследования заболели 8,5% людей, что несколько ниже количества заболевших в группе, принимавшей плацебо (10,3%).

Тем не менее, Lorcaserin также имеет побочное действие, отмечает автор публикации. Чаще всего проявляются головокружение, тошнота и головные боли. Нельзя исключать и воздействия на психологическое состояние: у 21 человека из группы, принимавшей препарат, возникли мысли о самоубийстве. В группе, принимавшей плацебо, таких оказалось 11 человек. Правда, эти люди и ранее страдали депрессивными расстройствами, говорится в статье.