Обвинительницы Эпштейна, лишенные суда, дают показания на беспрецедентных слушаниях

"Мысли об этом неотступно преследуют меня": во вторник 15 женщин перед зданием федерального суда Манхэттена описали те страдания, которые они, по их словам, претерпели от Джеффри Эпштейна. Финансист покончил с собой в тюрьме 10 августа, когда его обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних", - пишет LeFigaro.

"Судья Ричард Берман пригласил предполагаемых жертв выступить с речью на беспрецедентном слушании, прежде чем закрывать дело, которое потеряло силу из-за смерти 66-летнего финансиста: 16 женщин, некоторые из них нередко впервые выступали публично, откликнулись на этот призыв, по очереди рассказывая о себе. Их речь порой прерывалась слезами, когда они объясняли, как этот представитель элиты, который общался с такими личностями, как Дональд Трамп, Билл Клинтон или принц Эндрю, "украл" их невинность и разбил их мечты. Показания других семерых женщин прозвучали в переполненном зале суда через их адвокатов", - говорится в статье.

"(...) Многие из присутствующих женщин выразили возмущение самоубийством Джеффри Эпштейна, вызвавшим в Соединенных Штатах скандал и поток домыслов и теорий заговора. "Я испытываю гнев и грусть, поскольку теперь в этом деле никогда не восторжествует справедливость", - сказала Кортни Уайлд, назвав Эпштейна "трусом". Другая предполагаемая жертва, Дженнифер Араоз, сказала, что "даже после своей смерти Джеффри Эпштейн пытается причинить нам вред". "Тот факт, что я никогда не смогу противостоять моему насильнику в суде, гложет мне душу", - сказала она.

"(...) Большинство обвинительниц призвали прокуроров найти потенциальных сообщников Эпштейна. "Пожалуйста, закончите то, что вы начали. Американские жертвы готовы сказать правду. Он действовал не в одиночку", - сказала Сара Рэнсом, обвиняя Эпштейна в организации международной сети сексуальной эксплуатации. "Мы должны продолжать говорить правду и не останавливаться на достигнутом", - сказала Вирджиния Джуффр, обвинения которой в адрес Эпштейна и нескольких других личностей, включая принца Эндрю, были раскрыты в серии судебных документов, опубликованных в начале августа", - указывает издание.

"Принц "точно знает, что он сделал, и я надеюсь, что он будет честен", - заявила она журналистам после слушания, поскольку принц решительно отрицал свою причастность. Федеральный прокурор Морин Коми пообещала им продолжить расследование. Судья Ричард Берман похвалил женщин, нарушивших молчание, за "мужество", назвав самоубийство "ошеломляющим поворотом событий", - отмечает Le Figaro.

"Несмотря на то, что министерство юстиции провело два расследования обстоятельств, связанных с этим самоубийством, а судебно-медицинский эксперт официально констатировал самоубийство через повешение, адвокат Джеффри Эпштейна, Мартин Вайнберг, сказал, что все еще сомневается в этом объяснении, и призвал судью начать собственное расследование. "Мы хотим на самом деле узнать, что случилось с нашим клиентом", - сказал он на слушании. Джеффри Эпштейн был арестован в начале июля, когда он вернулся из поездки во Францию. В случае осуждения в США ему грозило 45 лет тюрьмы", - резюмирует газета.