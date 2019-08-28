Наивно и подчас бесцеремонно

"Информация, предоставленная осужденным российским банкиром, впервые показывает, насколько легко преступники могли отмывать огромные суммы - в том числе, с помощью из Франкфурта", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Если верить словам бывшего российского банкира Бориса Фомина, отмывание денег в миллиардных размерах было, по-видимому, сущим пустяком, причем в центре Германии", - отмечают журналисты Майке Шрайбер и Маркус Цидра.

У Алексея Куликова, одного из собственников "Промсбербанка", "были связи во Франкфурте, он получал рекомендации и мог проводить там встречи. Он согласовывал сотрудничество с Deutsche Bank, потому что он знал руководителя его московского филиала", - говорится в письме, которое Фомин передал через своего адвоката журналистам датской газеты Berlingske. "Письмо было опубликовано в новой книге "Beskidte milliarder" ("Грязные миллиарды"). По словам Фомина, преступники из бывших советских республик перебрасывали свои незаконно полученные деньги в глобальную финансовую систему и отмывали их с помощью европейских банков на протяжении 20 лет, - передает издание. - Лишь в 2018 году общественности стали известны детали, а именно то, что в период с 2007 по 2014 год через эстонский филиал Danske Bank было переведено около 200 млрд евро, предположительно полученных незаконным путем. В качестве банка-корреспондента деньги в международную финансовую систему перебрасывал Deutsche Bank, не обращая внимания на подозрительно большие суммы".

"Фомин, отбывающий в России 6-летний тюремный срок, в то время являлся председателем правления российского "Промсбербанка", печально известного "пункта приема" нелегальных денег. Одним из собственников "Промсбербанка" был упомянутый Алексей Куликов, которому, по словам Фомина, были открыты двери в Deutsche Bank. После встреч во Франкфурте речь якобы шла лишь о "правильной технике" обхода контроля. (...) По утверждению Фомина, криминальные структуры обладали инсайдерской информацией о системах контроля в банках. В Deutsche Bank высказывания Фомина не прокомментировали", - пишет издание.

"С 2012 по 2014 год через Deutsche Bank в Москве также осуществлялись так называемые зеркальные сделки. Через коммерческое отделение банка преступники покупали акции крупных российских компаний за рубли. В тот же момент они снова продавали эти ценные бумаги на бирже в Лондоне и получали за них доллары США. Хотя сделка и приводила к потерям, таким образом отмывались деньги - всего около 10 млрд долларов", - отмечают журналисты.

"Это интересная информация, потому что никто не мог ожидать, что такие подтверждения поступят из России", - сказал в разговоре с Berlingske эксперт по борьбе с отмыванием денег Грэхам Бэрроу.

"Не только борьба с отмыванием денег была в России слишком халатной - Deutsche Bank, очевидно, нарушал там и правовые границы лишь для того, чтобы добиться заключения сделок. Как установила после многолетнего расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), банк несколько раз обеспечивал детей важных российских и китайских функционеров и глав компаний прибыльными должностями, независимо от их квалификации, заключая взамен миллиардные сделки. (...) Так, по данным Deutsche Bank, выгоду из такой практики извлекла в 2009 году дочь человека, занимавшего тогда в Москве должность заместителя министра финансов".

Как сообщил представитель банка, финансовый институт в сотрудничестве с SEC принял многочисленные меры по улучшению практики приема сотрудников. "Каждый кандидат, рекомендуемый должностным лицом, теперь якобы проверяется комиссией по предотвращению коррупции", - передает Süddeutsche Zeitung.