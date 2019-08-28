Почему в кругах спецслужб высказывают предположения о "российском государственном терроризме"

"В деле об убийстве в Берлине Зелимхана Х., гражданина Грузии чеченского происхождения, растет подозрение в том, что в убийстве замешаны российские госорганы. Как удалось узнать Der Tagesspiegel из источников в спецслужбах, в 2015 году Зелимхан Х. работал на Украине вместе с решительно настроенным против России бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили".

"В августе 2008 года Саакашвили проиграл Пятидневную войну с Россией за мятежный грузинский регион Южную Осетию. В феврале 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко, также являющийся противником России, назначил Саакашвили советником правительства, - пишет журналист Франк Янсен. - (...) В мае 2015 года Саакашвили стал губернатором южноукраинской Одесской области. Сообщается, что Зелимхан Х. предположительно был советником Саакашвили и главы милиции Одессы". Этот пост занимал бывший заместитель министра МВД Грузии Георгий Лордкипанидзе.

"Однако Саакашвили вступил в конфликт с Порошенко и в ноябре 2016 года ушел в отставку. На этом, очевидно, закончилось и пребывание Зелимхана Х. на Украине. В январе он подал ходатайство о предоставлении ему убежища в Германии".

Во вторник Саакашвили выразил в Twitter свои соболезнования семье убитого Зелимхана Х. "Политик предполагает, что за убийством стоит российская спецслужба", - передает издание.

"Зелимхан Х. воевал на стороне чеченских повстанцев против России. В спецслужбах говорят, что Кадыров ведет "расстрельные списки". Кадыров и российская спецслужба могли вместе согласовать убийство Зелимхана Х. в Германии. В органах безопасности говорят, что все указывает на то, что убийство было актом "российского государственного терроризма", - передает Der Tagesspiegel.