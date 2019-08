28 августа 2019 г. Марк Беннетс | The Times Комары несут доказательства климатических изменений в Крым "В результате изменения климата в некоторых регионах на юге России высокими темпами распространяются комары, способные переносить тропические болезни, включая вирус Зика, предупреждают ученые", - сообщает The Times. "Считается, что комары Aedes aegypti и Aedes albopictus прибыли в Черноморский регион из Египта и Юго-Восточной Азии. Помимо вируса Зика, который во время развития эмбриона в утробе матери может вызывать у него дефекты мозга, они могут переносить также лихорадку чикунгунья, денге, западно-нильскую и желтую лихорадки. Они также могут распространять личинок червя, которые могут серьезно повреждать внутренние органы у людей и животных", - передает газета. По словам чиновников, с прошлого года от укусов комаров десятки людей заразились вирусом лихорадки Западного Нила. Смертельных исходов не было. Эти комары также были замечены в Крыму, который был захвачен Россией у Украины в 2014 году. Ранее в России фиксировались только желтая и западно- нильская лихорадка. Желтая лихорадка была ликвидирована в 1950-х годах, но она возвращалась", - отмечается в статье. "Чиновники пытались преуменьшить угрозу. Президент Путин признает, что изменение климата сильно ударило по России, но отрицает, что это связано с деятельностью человека. В прошлом году во время матчей Кубка мира по футболу в Волгограде футболистам пришлось сражаться с комарами и мошками. Воронежская область, расположенная в 290 милях от Москвы, также пострадала от нашествия комаров, которое связали с наводнением и не по сезону теплой погоде", - напоминает газета. Источник: The Times



