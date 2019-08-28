Почему селфи вызывают антипатию

"Слишком искусственные, неестественные, постановочные. Селфи останутся в прошлом. По крайней мере, такой прогноз делают психологи в новом исследовании", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Психологи Вашингтонского университета провели эксперимент с участием двух групп студентов из разных университетов. "Первая группа из 30 студентов заполнила анкеты о себе и предоставила исследователям доступ к 30 последним постам в своем профиле в Instagram", - передает издание.

Стоит отметить, что исследователи разделили все фотопортреты на две категории: селфи, то есть фотографии, сделанные самостоятельно, и портреты, снятые другим человеком.

Вторая группа из 119 студентов оценивала профили других в Instagram. "Студенты должны были оценивать фотографии по 13 критериям, например, то, насколько уверенным в себе мог быть изображенный на них человек, насколько он общителен и успешен".

"Выяснилось, что людей, публикующих много селфи, участники, как правило, описывали как вызывающих антипатию, менее успешных, неуверенных в себе и необщительных. Селфи получали еще более негативную оценку, когда они фокусировались на физическом облике, например, когда человек, немного склонившись, позировал перед зеркалом", - говорится в статье.

"Люди, публиковавшие больше фотографий, сделанных другим человеком, скорее создавали впечатление личностей с более высокой самооценкой, более открытых, успешных, дружелюбных и приятных".

"Исследователи предполагают, что фотопортреты, сделанные другим человеком, создают более естественное впечатление, так как представленные на них люди выглядят примерно так же, как и в реальной жизни, поэтому они кажутся менее "искусственными" и более открытыми", в то время как селфи создают впечатление самовлюбленности и нарциссизма.

"Даже в тех случаях, когда два профиля имели похожее содержание, отношение к человеку, публикующему селфи, было негативным, а отношение к человеку, публикующему фотографии, сделанные другим, было позитивным", - отмечает психолог Крис Бэрри.

Еще в 2017 году исследование психологов Мюнхенского университета показало, что мы любим делать селфи, но не любим на них смотреть. Исследователи назвали это "парадоксом селфи" и также связали его с приписыванием негативных черт характера человеку, часто публикующему селфи, пишет Die Welt.