Йенс Столтенберг: Россия не должна вмешиваться в дела Белоруссии

"Ситуация в Белоруссии, отравление лидера российской оппозиции Навального - для генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга есть множество крайне актуальных тем", - пишет немецкий таблоид Bild. Журналист издания Максимилиан Кивель побеседовал со Столтенбергом.

"Президент Лукашенко и режим в Минске должны обеспечивать возможность людей в Белоруссии решать и определять будущее Белоруссии", - сказал генеральный секретарь НАТО. По его словам, в регионе не сосредоточены войска НАТО, поэтому режим не может использовать это в качестве предлога для подавления мирных протестов. "Это не приемлемо", - заявил Столтенберг в разговоре с Bild".

"(...) Белоруссия - суверенное и независимое государство. И никто - в том числе Россия - не должен вмешиваться в ее дела", - подчеркнул он.

"Говоря о деле Навального, генеральный секретарь НАТО потребовал от России: "Сейчас нам необходимо открытое и прозрачное расследование. Мы должны выяснить, что произошло на самом деле. И Россия должна обеспечить, чтобы именно это было сделано".

"В том, что касается безопасности, мы живем в сложной обстановке. После холодной войны расходы на оборону стали снижаться, потому что снижалась напряженность. Сегодня мы наблюдаем, как напряженность растет", - отметил Столтенберг. Россия, по его словам, располагает новым ядерным оружием средней дальности, "которое за несколько минут может достигнуть Берлина и других столиц НАТО". (...) "Все это вызывает у нас беспокойство", - сказал он".