28 августа 2020 г. Иэн Рэндолл | Daily Mail Во время Ледникового периода климат был на 6 C холоднее, чем сегодня, утверждают ученые "Средняя глобальная температура во время последнего Ледникового периода 20 тыс. лет назад составляла 7,7 C. Это на 6 C ниже, чем сегодня, говорится в новом исследовании. Американские ученые объединили данные, собранные при изучении крошечных морских окаменелостей, с климатическими моделями, чтобы спрогнозировать погоду во время так называемого последнего ледникового максимума", - пишет Daily Mail. "В течение этого холодного периода ледяные покровы и ледники Земли распространились настолько, что покрыли примерно половину Европы, Северной Америки и Южной Америки - и большую часть Азии. По словам исследователей, разница в средних температурах между последним ледниковым периодом и текущим моментом отражает "огромное изменение", - говорится в статье. - Полученные данные помогут экспертам понять связь между изменениями уровня углерода в атмосфере и глобальными изменениями температуры и спрогнозировать изменение климата в будущем". (...) "Один вопрос, на который наука давно хотела получить ответ, прост: насколько холодным был Ледниковый период?" - говорит автор статьи и геолог Джессика Тирни из Университета Аризоны. "Чтобы найти этот ответ, профессор Тирни и ее коллеги проанализировали окаменелые останки крошечного океанического планктона, которые сохраняют данные о температуре поверхности моря в то время, когда они были живы. Затем они объединили эти данные с климатическим моделированием последнего ледникового максимума, используя метод, также используемый синоптиками, который называется "ассимиляция данных", - сообщается в статье. "(...) Помимо предсказания средних глобальных температур, исследователи также создали карты, чтобы показать, как цифры меняются в разных регионах мира. Профессор Тирни и ее команда также создали карты, чтобы проиллюстрировать, как разница температур варьировалась в определенных регионах по всему миру. "В Северной Америке и Европе самые северные части были покрыты льдом и были очень холодными. Даже в Аризоне, было сильное похолодание, - указала профессор Тирни. - Но самое сильное похолодание было в высоких широтах, таких как Арктика, где было примерно на 14 C холоднее, чем сегодня". "Климатические модели предсказывают, что в высоких широтах потепление будет происходить быстрее, чем в низких, - добавила профессор Тирни. - Если посмотреть на прогнозы на будущее, в Арктике станет действительно тепло. С этим связано и усиленное таяние полярного льда". "Точно так же во время последнего ледникового максимума мы обнаруживаем обратную картину. Просто более высокие широты более чувствительны к изменению климата и останутся таковыми в будущем", - указала она. "Завершив первоначальное исследование, команда пытается применить аналогичную технику ретроспективного анализа, чтобы воссоздать условия, которые наблюдались в более теплые периоды Земли", - указывается в статье. "Если мы сможем реконструировать периоды теплого климата в прошлом, тогда мы сможем начать отвечать на важные вопросы о том, как Земля реагирует на действительно высокие уровни углекислого газа", - пояснила профессор Тирни. Это, добавила она, может "улучшить наше понимание того, что может произойти с изменением климата в будущем". "Определение земных температур во время последнего ледникового максимума позволяет исследователям получить лучшее представление о чувствительности климата - или, другими словами, о том, насколько глобальная температура изменяется в ответ на атмосферный углерод", - пишет Daily Mail. "Команда пришла к выводу, что при каждом удвоении уровня углерода в атмосфере глобальная температура может повыситься на 3,4 C. (...) Во время последнего ледникового периода уровни углекислого газа в атмосфере составляли около 180 частей на миллион, но сегодня они увеличились до 415 частей на миллион", - сообщается в статье. "Парижское соглашение было нацелено на удержание глобального потепления на уровне не более 1,5 C по сравнению с доиндустриальными уровнями, - сказала профессор Тирни. - Но учитывая постоянное повышение уровня углекислого газа такими темпами, какими оно происходит, было бы чрезвычайно сложно избежать потепления на более чем 2 C". "(...) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Nature", - заключает Daily Mail. Источник: Daily Mail