Как это работает? Москва не понимает Евросоюз

"Властная Москва предпочитает двусторонние контакты - в том числе для того, чтобы ослабить Евросоюз изнутри", - пишет австрийское издание Die Presse.

"С начала своей политической карьеры Владимир Путин преследовал одну цель: укрепить российское государство и снова позиционировать Россию как великую державу. В центре этих устремлений находится национальный суверенитет. В то время как Путин расширял власть национального государства, европейские страны выбрали противоположный путь, - отмечает журналистка Ютта Зоммербауэр. - В рамках Европейского Союза они осознанно передали национальные полномочия вышестоящей постнациональной структуре. С точки зрения Кремля, это тяжело объяснить: зачем государству делать это добровольно? И может ли все это вообще функционировать?".

"Это одна из нескольких причин того, почему Россия скептически относится к европейской идее, - полагает автор статьи. - В российском историческом опыте интеграция ассоциируется с доминированием и контролем. Москве тяжело представить сообщество 27 равноправных стран".

По словам Йенса Зигерта, руководителя проекта "Общественная дипломатия. ЕС и Россия" в Немецком культурном центре им. Гете в Москве, Кремлю приходится ломать голову над гибридом "крупной державы, которая не хочет быть таковой". "Сила ЕС заключается не в военных угрозах - в чем знает толк Москва, - а в его мягкой силе: обещании качества жизни, мира, благосостояния. Для Москвы это не является самостоятельной категорией. "Мягкая сила - это придаток жесткой силы, и она сознательно используется для политических целей", - комментирует Зигерт".

"То, что бывшие союзники, такие, как Польша и Чехия, устремились к членству в ЕС, Москве скрепя сердце пришлось принять. (...) Но когда приблизиться к ЕС захотели и бывшие советские республики, такие, как Украина или Грузия, уже окрепшая Москва не приняла этого с легкостью. Из-за обостряющегося нового конфликта между Востоком и Западом вокруг Украины и без того непростые отношения между Россией и ЕС еще больше ухудшились. Это можно ощутить и по тону СМИ: государственные СМИ любят представлять ЕС как слабого политического игрока, который идет на поводу у США. "Брекзит", миграционный кризис или европейские протестные движения создали у многих россиян убежденность в том, что распад ЕС - лишь вопрос времени", - говорится в статье.

"Двойственность российской дипломатии дополнительно усложняет отношения между Брюсселем и Москвой. Демонстрируемая окружающим готовность к диалогу с Брюсселем перечеркивается попыткой ослабить Союз. Москва предпочитает двусторонний контакт. Этой модели следует обхаживание политиков из небольших государств с симпатией к авторитаризму или поддержка партий, критически настроенных к ЕС".

"Еще одну сложность в отношениях представляет собой стремление Москвы к эскалации. "Россия постоянно делает вещи, которые многие люди в ЕС не могут себе представить", - говорит Зигерт. (...) Так доверие не строится. И поэтому отношения, вероятно, и в будущем останутся дистанцированными. Если они не ухудшатся еще больше, это уже будет успехом", - заключает Die Presse.