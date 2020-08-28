После наводнений и Covid китайцев призвали меньше есть

"В течение трех недель вся страна на всех уровнях мобилизовалась, чтобы сесть на диету", - пишет журналистка Le Figaro Виржини Манжен.

"Конец расточительного обращения с пищевыми продуктами начинается с меня". Одетая в белое на фоне декора в пасторальном стиле Ли Цзыци, китайская интернет-звезда, известная пропагандой возвращения к истокам и сельской жизни, стала новым лицом кампании "Чистая тарелка": инициативы, запущенной самим Си Цзиньпином для сокращения потери пищевых продуктов, которая объявлена "шокирующей и тревожной". Поэтому в своем видеоролике Ли Цзыци рассказывает своим примерно 11 млн поклонников про долгую жизнь рисового зерна и призывает их меньше есть", - говорится в статье.

"В течение трех недель вся страна на всех уровнях мобилизовалась для того, чтобы сесть на диету. Интернет наводнили хэштеги # n-1 и # n-2. Это способ напомнить о том, что рестораны предписывают своим клиентам заказывать число блюд на одно или два меньше, чем число людей, сидящих за столом. Один ресторан в центральном Китае решил принять гораздо более назойливые меры и предложил взвешивать своих клиентов до и после приема пищи, чтобы убедиться в отсутствии избыточного потребления. Другой ресторан стал штрафовать тех, кто не доел всю еду на своей тарелке", - указывает журналистка.

"Уже во второй раз Си Цзиньпин начинает в Китае борьбу с пищевыми отходами, объем которых достигает 17-18 млн тонн в год, этого достаточно для того, чтобы накормить 30-50 млн человек. Первая попытка датируется 2013 годом, она в первую очередь была направлена на любые виды коррупции и на грандиозные банкеты партийных руководителей и бизнесменов. Версия 2020 года происходит в особенно трудной обстановке для Китая, который вынужден противостоять самым серьезным наводнениям за последние десятилетия, разрыву своей цепочки поставок из-за пандемии, не говоря уже о свином гриппе, который уничтожил его поголовье скота, об облаках перелетной саранчи, опустошившей Восточную Африку, и о напряженности в отношениях с его главным торговым партнером США", - комментирует Манжен.

"Две серии наводнений в июле и августе опустошили как север, так и юго-запад страны, уничтожив часть годового урожая. В результате в июле цены на продукты питания выросли на 13%; инфляция оказывает влияние на самые бедные семьи, которые к тому же вынуждены справляться с экономическими последствиями Covid-19", - пишет Le Figaro.

"(...) Надо сказать, что в Китае тема еды является особенно чувствительной. У этой страны богатая история династий, свергнутых из-за голода и нехватки продовольствия. Последняя кампания напоминает также о менее благоприятных днях новой Народной республики, когда Китай изо всех сил пытался прокормить свой народ - так, голод 1959-1961 годов унес жизни 60 млн человек", - отмечает автор статьи.

"(...) Пища затрагивает самую суть китайской культуры, которая требует, чтобы гость никогда не доедал свою еду; подавляющее большинство представителей делового мира решают проблемы вокруг столов с обильным угощением, демонстрирующих щедрость хозяина. Упитанный ребенок по-прежнему является признаком хорошего здоровья и социального статуса", - говорится в статье.

"Часть населения, привыкшая обедать вне дома и наслаждаться хорошим уровнем жизни, не безусловно принимает дискурс, превозносящий воздержанность в пище. Некоторые осуждают подобный шаг назад и обвиняют власти в том, что они просто хотят организовать инсценировку ради того, чтобы выставить напоказ деятельность руководства Коммунистической партии", - резюмирует Виржини Манжен.