Белорусские воинские формирования, очевидно, используют немецкое оружие

"Уже несколько лет назад Германия ввела оружейное эмбарго в отношении Белоруссии. (...) Но белорусская милиция и спецподразделения, очевидно, используют произведенное в Германии оружие. Об этом свидетельствует расследование Greenpeace, в котором были проанализированы видео и фотоснимки. Расследование имеется в эксклюзивном распоряжении Der Spiegel".

"Согласно нему, белорусские воинские формирования используют пистолеты-пулеметы MP5 производства Heckler & Koch. Организация по защите окружающей среды ссылается среди прочего на размещенное на YouTube видео, якобы демонстрирующее спецназ с оружием. Видео было опубликовано в январе 2015 года. Когда оружие могло попасть в Белоруссию, неясно. Представитель компании-производителя сообщил: "У Heckler & Koch не было и нет деловых отношений с Белоруссией", - передает издание.

"На снимках можно увидеть и пистолеты типа P226 германского производителя Sig Sauer. На одном из изображений даже отчетливо видны буквы DE, обозначающие Германию, и серийный номер. (...) Компания Sig Sauer не отреагировала на запрос Der Spiegel", - говорится в статье.

"Германия ввела оружейное эмбарго в отношении Белоруссии в 2011 году, - напоминает издание. - Причиной стали нарушения прав человека и демократических стандартов".

В настоящий момент милиция и спецназ противодействуют протестующим в Белоруссии, порой применяя силу. Согласно сообщениям СМИ, боевые подразделения также стреляют по людям, используя боевые патроны.

"Экспорт вооружения за пределы ЕС дестабилизирует и создает опасность", - говорит Фабиан Швальм, представитель Greenpeace по вопросам экспорта оружия. Организация требует запретить экспорт в страны, не входящие в ЕС, конфликтные регионы, а также государства, где систематически нарушаются права человека", - передает Der Spiegel.