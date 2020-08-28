Бактерии могут годами жить в космосе

"Это один из главных неразрешенных вопросов, если не сказать, что главнейший: как возникла жизнь на Земле? Ученые все еще гадают, как примерно 4 млрд лет назад за относительно короткое время из мертвой материи развились живые организмы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...) Уже более 100 лет существует предположение, что ранние формы жизни возникли вовсе не на Земле, а на другой планете, и попали на Землю из космоса с помощью метеоритов или астероидов. То есть, согласно этой теории, люди являются потомками внеземных микроорганизмов".

"Впрочем, и эта теория, называемая панспермией, является лишь предположением. (...) Однако новые результаты экспериментов, проведенных на Международной космической станции (МКС), дают давнему предположению о переносе микроорганизмов через космическое пространство новый импульс: японские исследователи из команды астробиолога Акихико Ямагиши выяснили, что определенные бактерии способны жить в космическом пространстве до 8 лет. Их исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Microbiology", - говорится в статье.

"Бактерии рода Deinococcus при помощи исследовательских стратостатов были обнаружены Ямагиши примерно в 12 км над поверхностью Земли. Эта бактерия известна своей устойчивостью; она способна переносить гамма-излучение, в 3 тыс. раз превышающее смертельную для человека дозу. (...) Ученые нанесли различные по размеру колонии бактерий на внешние стенки МКС и изучили их спустя год, два и три года".

"Микроорганизмы на удивление хорошо справлялись с, казалось бы, непригодными для жизни условиями: колонии толщиной более 0,5 мм выжили спустя 3 года. (...) Разрушенный космическим излучением ДНК-материал дейнококки успешно восстановили", - отмечает издание.

"Команда Ямагиши подсчитала, что такие колонии могут жить на внешней поверхности МКС до 45 лет. В случае свободного перемещения по космическому пространству бактерии, по мнению Ямагиши, могут прожить еще 8 лет. "Устойчивые к излучению бактерии могут пережить полет с Земли на Марс и с Марса на Землю", - говорит Ямагиши.

"(...)Впрочем, вопрос о том, как микроорганизмы могли покинуть планету, остается открытым. Ямагиши предполагает, что микроскопические организмы могли преодолеть гравитацию с помощью электрических полей, подобных тем, что возникают во время грозы", - передает Süddeutsche Zeitung.