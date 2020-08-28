Подозрение в использовании боевого отравляющего вещества - Charité подключает бундесвер

"Эксперты берлинской клиники Charité, занимающиеся лечением Алексея Навального, очевидно, исходят из того, что при отравлении российского оппозиционера было использовано химическое боевое отравляющее вещество",- передает Die Welt со ссылкой на Der Spiegel.

"По данным издания, берлинская клиника конфиденциально запросила помощь у бундесвера. В Мюнхене армия располагает закрытой фармакологической и токсикологической лабораторией, в которой работают лучшие эксперты Германии по ядам и химическим боевым отравляющим веществам".

"Согласно общим данным Der Spiegel и расследовательской платформы Bellingcat, запрос был направлен и в британский исследовательский центр по изучению биологического и химического оружия в Портон-Даун. Расположенная там лаборатория участвовала в расследовании покушения на бывшего российского агента Сергея Скрипаля с применением яда нервно-паралитического действия "Новичок". Эксперты Charité также запросили сведения в Болгарии об отравлении органофосфатом торговца оружием - за которое, предположительно, несет ответственность российская служба военной разведки ГРУ", - говорится в статье.

Как пишет издание, канцлер ФРГ Ангела Меркель очень обеспокоена ситуацией вокруг российского оппозиционера. "По информации Der Spiegel, она ежедневно получает подробную информацию о состоянии здоровья Навального", - передает Die Welt.