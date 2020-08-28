Белоруссия принадлежит мне

"В Кремле постоянно порицают вмешательство извне. Также и в случае с Белоруссией Москва выступает с предостережениями в адрес Запада - однако Владимир Путин давно вмешался в протесты", - считает немецкое издание Die Zeit.

"Возможно, президент России Владимир Путин просто такой же, как большинство из нас, - отмечает журналистка Алисе Бота. - Легче проповедовать своему мужу здоровое питание, а самой уплетать чипсы. Рекомендовать подруге занятия спортом и продавать собственные кроссовки на eBay. Предостерегать другие правительства от вмешательства в дела суверенных стран, но планировать спецоперацию в соседней Белоруссии".

"(...) Владимир Путин принял решение: пока он хочет удержать автократа Александра Лукашенко у власти, и по его просьбе он привел в готовность резерв силовиков. (...)Их отправят в Белоруссию, если "экстремистские элементы" начнут там "разбой". Стоит ли специально упоминать, что протесты отмечены впечатляющим миролюбием, хотя спецназ со страшной жестокостью противодействует демонстрантам?".

"В то время, как Кремль выступает с предостережениями в адрес Запада, который в этом мятеже является лишь посторонним наблюдателем, он создает факты. После того, как журналисты белорусских государственных СМИ объявили забастовку, государственной пропагандой занялись их коллеги из России: Светлана Тихановская, вероятно, являющаяся победительницей выборов, хочет разрушить прекрасную Беларусь, Польша якобы хочет присоединить к себе часть Белоруссии, страны НАТО находятся в боевой готовности. Теперь и российский аппарат безопасности будет абсолютно официально оказывать помощь, если Александр Лукашенко слишком сильно пошатнется. Нужно любой ценой воспрепятствовать смене режима", - говорится в статье.

Белоруссия стратегически слишком важна для России, чтобы отдать ее другим, пишет российский политолог Дмитрий Тренин. Но этого и не придется делать, отмечает Die Zeit. "(...) Александр Лукашенко напрямую просит Путина о помощи. За это он расплатится позднее. А Путин предоставляет ее так, будто Беларусь - это не другая страна, а российские задворки, то есть речь идет о внутренних делах России".

"Однако услышать людей, которые все еще выходят на улицу во многих городах Белоруссии, пойти им на уступки, провести свободные выборы - для Кремля, который на протяжении нескольких недель пытается взять под контроль протесты в собственной стране, на Дальнем Востоке, это было бы слишком рискованно. Таким образом, через внешнюю политику в сущности осуществляется внутренняя политика. Владимир Путин всеми средствами поддерживает Александра Лукашенко - но на самом деле думает о самом себе", - заключает Die Zeit.