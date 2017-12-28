2000-2018: с помощью каких стратегий Путин выигрывает выборы

Когда в России 18 марта 2018 года будут выбирать нового президента, с максимальной долей вероятности выберут старого. Согласно данным независимого "Левада-Центра", популярность Путина - величина постоянная: 80%, пишет Филипп Пятов на страницах Bild.

"Это четвертая президентская избирательная кампания Путина - и снова ему приходится задействовать все имеющиеся рычаги. Никто не сомневается, что он выйдет победителем. Главный вопрос в том, как он выиграет выборы. От их гладкого хода и нужного результата зависит то, как Путин подойдет к своему четвертому и, возможно, последнему сроку", - замечает журналист.

"31 декабря 1999 года миллионы россиян ждали у экранов телевизоров новогоднее телеобращение непопулярного президента Бориса Ельцина. Они пережили непростое десятилетие: развал СССР, нищета, гиперинфляция", - повествует автор.

"Слова президента прозвучали как гром среди ясного неба: он объявил об отставке. Его преемник, никому не известный 47-летний премьер-министр Владимир Путин, должен был незамедлительно вступить в президентскую должность", - говорится в статье.

Кремлевская элита, пишет Пятов, была намерена сделать вчерашнего премьера, рейтинг популярности которого не превышал 30%, победителем выборов в марте 2000 года при помощи избирательной кампании, отличавшей от традиционных. "Никаких политических дебатов и публичных выступлений, - поясняет автор. - Вместо этого он и те, кто стоял за ним, сделали ставку на силу прогосударственных СМИ - и имидж крутого парня, который делает, а не говорит".

Уже вскоре после вступления в премьерскую должность Путин ввел войска в Чеченскую республику. "Это стало реакцией Москвы на загадочные взрывы в жилых домах в столице, обстоятельства которых так и не были выяснены и вопросы о которых до сих пор нервируют Кремль", - отмечает Пятов.

Кампания по созданию имиджа Путина принесла плоды: "представленный в роли трудолюбивого и крайне эффективного политика он выиграл выборы, набрав 53% голосов".

Предвыборная кампания 2004 года, продолжает Пятов, прошла под знаком борьбы с олигархами. В качестве предвыборной программы Путин обещает положить конец "разбазариванию национальных ресурсов", другими словами - "отобрать нефтегазовые концерны у олигархов и отдать их народу". По крайней мере, так выглядела официальная версия.

"Неслучайно за год до этого по указанию шефа Кремля был арестован и отдан под суд самый влиятельный олигарх - энергетический магнат Михаил Ходорковский", - говорится в статье.

"На деле Путин просто перекроил олигархический ландшафт - прогнал врагов (...) и поставил своих приближенных. Но с этого момента элита имеет возможность наживаться за счет государственных концернов лишь в том случае, если остается в стороне от политики", - пишет Пятов.

В 2004-м Кремль боялся только одного - "низкой явки, которая выставит в негативном свете молодого президента", замечает журналист.

"В день выборов в отдельных субъектах федерации была зафиксирована явка свыше 90% - они же демонстрировали почти 90-процентную поддержку Путина. Неудивительно, что в 2004 году действующий президент набрал по всей стране почти 71% голосов", - пишет Пятов.

Общаясь к "возвращению-2012", автор напоминает, что с 2008 года Путин не был президентом, однако медийного присутствия не сократил. "Пока Дмитрий Медведев как "временный" президент стал задавать либеральный тон в политике, премьер-министр Путин провел изменения в Конституцию, продлевающие срок полномочий следующего президента до шести лет".

В ходе помпезных выступлений, на которые собирались до 100 тыс. его соотечественников, "Путин говорил о патриотизме и призывал к борьбе с иностранными силами, которые вмешиваются во внутренние дела России. Это был камень в огород оппозиции, которая незадолго до этого устраивала акции протеста против подтасовки результатов парламентских выборов и активность которой набирала обороты".

В ответ Кремль подключил к избирательной кампании двух независимых кандидатов, не имевших никаких шансов, но призванных выполнить другую миссию: "Кремль надеялся, что они пришпорят кампанию и повысят явку избирателей", передает корреспондент. На выборах Путин получил почти 64% голосов, явка составила порядка 65%.

"Выборы в марте 2018 года ставят Путина перед совершенно новыми вызовами, - считает журналист. - Его самый непримиримый критик Алексей Навальный призвал бойкотировать выборы после того, как ЦИК не допустил его к участию. Если кампания оппозиционера будет набирать обороты, явка может заметно снизиться".

Пятов считает, что Путин не станет предпринимать решительные шаги против известного активиста. "Летом в России пройдет ЧМ-2018, который Путин во что бы то ни стало хочет провести по высшему разряду. У кремлевских стратегов определенно имеется свой план", - говорится в статье.