Предприниматель, связанный с русской мафией, просит об освобождении из-под стражи, "потому что оружие из его арсенала - пластиковое"

"Суд провинции Малага согласился рассмотреть ходатайство об отмене постановления на арест, которое было вынесено в сентябре в отношении предполагаемого руководителя русской мафии "Солнцевская" - Арнольда Арнольдовича", - пишет El Mundo. (Все имена приведены в той форме, в которой они упомянуты в статье на сайте газеты. - Прим. ред.). "Антикоррупционная Прокуратура приказала взять этого предпринимателя под стражу вместе с президентом футбольного клуба "Марбелья" Александром Гринбергом, она обвиняет их в отмывании более 30 млн евро", - поясняет журналист Эстебан Уррейстьета.

Автор приводит цитаты из ходатайства об освобождении, которое подала в суд мадридская юридическая фирма Business and Law. Она пишет, что ее клиент - "нормальный человек, высокопоставленный сотрудник российской компании, которая имеет листинг на бирже и интересы в различных европейских странах, а также находится под контролем регулирующих органов страны". В ходатайстве также сказано, что у него "хрупкое здоровье" и что на данный момент он "не знает конкретных оснований" для его заключения под стражу.

"Согласно ходатайству, все "признаки преступления", в которых его обвиняют, сводятся к тому, что он "имел гражданство бывших советских республик", а конфискованный у него "арсенал оружия" на деле представлял собой "коллекцию оружия для пейнтбола, изготовленного из пластика и заряженного шариками с краской", - говорится в статье.