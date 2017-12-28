Украина и лидеры сепаратистов завершили крупный обмен пленными

"Обмен пленными между сепаратистами и Киевом на востоке Украины прошел без серьезных инцидентов, и, хотя вновь не удалось договориться об обмене "всех на всех", это был самый масштабный обмен пленными за весь период с начала конфликта в 2014 году", - сообщает журналист El Pais Родриго Фернандес. "Участие патриарха РПЦ Кирилла сыграло решающую роль для достижения договоренности, которая вселяет надежду, что в ближайшем будущем будет проведен обмен, распространяющийся на всех, кто находится в плену с обеих сторон", - говорится в статье.

Во вторник Александр Захарченко, лидер самопровозглашенной ДНР, помиловал 74 украинских военных и объявил, что их обмен на 306 пленных повстанцев состоится в среду в 13:00 по местному времени.

"Опасения, что договоренность об обмене сорвется в последнюю минуту, как уже бывало в прошлом, на сей раз, к счастью, не оправдались, но не все лица, включенные в список на обмен, были доставлены на место. Из 306 пленных, которых удерживал Киев, в зону, подконтрольную повстанцам, перешли 246. Ирина Геращенко, представитель Украины, объяснила это тем, что 40 человек из списка были освобождены еще раньше, а еще около 20 человек в последний момент отказались возвращаться в сепаратистскую зону", - говорится в статье.

"В течение последних двух недель Международный Комитет Красного Креста (МККК) был посредником между сторонами конфликта, дабы гарантировать обмен, который состоялся в среду. Его сотрудники лично общались со всеми пленными, выясняя, что они решили насчет обмена, к которому, по словам Миладина Богетича из МККК, обе стороны отнеслись "уважительно". По мнению этого дипломата, который служит в зоне конфликта с самого его начала, нынешний эпизод можно трактовать как "очень обнадеживающий знак", предвещающий освобождение всех пленных", - говорится в статье.

"РПЦ сыграла активную роль для того, чтобы обмен стал возможным, патриарх Кирилл лично внес свой вклад, встретившись с лидерами повстанцев - Захарченко и новым главой так называемой ЛНР Леонидом Пасечником, - говорится в статье. - Президенту России Владимиру Путину также пришлось принять меры по этому вопросу и призвать лидеров сепаратистов согласиться на компромисс, который позволил бы провести обмену до конца года".

Последние недели были отмечены ростом напряженности между конфликтующими сторонами и взаимными обвинениями в нарушениях режима прекращения огня, говорится далее. Кроме того, 10 дней назад Россия вывела своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) из-за новых бюрократических требований Киева, которые обязывают всех российских граждан предоставлять предварительную информацию для любой поездки на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение России о выводе своих офицеров из СЦКК "неожиданным и провокационным", говорится в статье.