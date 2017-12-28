Обнадеживающий сигнал?

Обмен пленными между Украиной и сепаратистами, без сомнения, является радостным событием. В этом зашедшем в тупик конфликте радует любой шаг и любое решение, сокращающие страдания тех, кто оказался в его жерновах. Более 300 человек вернулись домой, однако, замечает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер, вряд ли это можно считать обнадеживающим сигналом на будущее.

"За последние месяцы было слишком много противоречивых сигналов и событий, и каждый намек на подвижки одной из сторон конфликта, как правило, оборачивался новой дипломатической позиционной войной", - пишет журналист.

Так было, когда президент Путин неожиданно принял давнее требование украинской стороны относительно миротворцев ООН. "Переговоры по этому вопросу ведутся, однако представления сторон относительно задач миссии сильно разнятся", - указывает автор.

Другие события также повышают риск эскалации конфликта. "Так, Россия отзывает своих военных из Совместного центра контроля и координации прекращения огня, в задачу которого входило следить за соблюдением условий перемирия, хотя благодаря усилиям в рамках этой миссии были сохранены важные объекты инфраструктуры по обе стороны от линии фронта", - говорится в статье.

"Неизвестно, к каким последствиям приведет решение американцев поставлять Украине оружие. Не исключено, что лучшее обеспечение украинской армии поможет стабилизировать ситуацию. Однако вероятно и то, что одна перспектива такого шага может привести к эскалации", - отмечает Везер.