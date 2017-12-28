Как Путин поставил российскую молодежь по стойке смирно

Растет число школ, где с помощью военных песен и прославления предков, погибших на поле битвы, из юных россиян воспитывают ярых патриотов, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

В настоящее время депутаты Госдумы торопятся поставить свою подпись под проектом закона, связанного с "принципами государственной политики в сфере патриотического воспитания". Один из его авторов, Анатолий Выборный, в частности, ратует за то, чтобы прививать молодежи "гордость за героические подвиги отцов и дедов", передает автор статьи.

Впервые "государство регламентирует, как надо любить родину", недоуменно отмечает политолог Валерия Касамара. "В 2016 году на эти цели был выделен бюджет в 1,66 млрд рублей (примерно 24 млн евро) до 2020 года. В проекте, который в скором времени будет передан на рассмотрение парламента, содержится рекомендация о "позитивной подготовке граждан к защите страны и военной службе", - цитирует издание политолога.

Такое прекрасное единодушие редко нарушается. Однажды Ирина Катина-Ярцева, мать семейства и психолог, с удивлением узнала со слов своего 9-летнего сына Максима о том, что недавно он позировал для школьного фото в военной форме и с оружием в руках, говорится в статье.

"Я была в ужасе, видя, что другие родители были сторонниками такого фото, а главное, что мой сын был от этого в восторге. Я потратила уйму времени, чтобы объяснить ему оборотную сторону этого безнравственного карнавала", - рассказывает Ирина, получившая множество неприятных посланий в Facebook. "Вы думаете, что для вашего сына будет лучше превратиться в девочку, чем пойти в армию. А если когда-нибудь понадобится защищать родину, вы спрячетесь в подвале?" - написала ей одна мать семейства в социальной сети. На расспросы Le Figaro директор школы упрекнула нас в желании "создать скандал". "Вам кажется ненормальным прославлять героев родины?" - заявила она перед тем, как бросить трубку.

По мнению Андрея Демидова, руководителя профсоюза "Учитель" в Санкт-Петербурге, школьная патриотическая мобилизация срежиссирована наполовину российской властью, в частности, посредством Российского военно-исторического общества, и наполовину рвением и инициативой директоров и преподавателей школ, а также местных чиновников.

Дети "проявляют большой интерес к военной службе и хотели бы учиться в системе военного образования. Это очень престижно", с удовольствием отмечает Павел Панкин, директор и учитель истории в московской школе номер 1741.

Любимый праздник мальчишек и девчонок - 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне, которому предшествуют организованные в школах спортивные соревнования, выполняющие функцию боевой подготовки. В этот день, как и во времена комсомола, школы участвуют в шествиях "Бессмертного полка", где каждый несет портрет своего предка, отдавшего жизнь в борьбе против фашистских захватчиков. Среди вновь зарегистрированных участников этого парада оказался некий Владимир Путин, верховный главнокомандующий, прозванный "Дядя Вова" в музыкальном клипе, снятом в его честь одной российской депутаткой, в котором фигурируют дети в военной форме. Клип впервые был показан этой осенью в лицеях во время начала занятий.

Тамара Эйдельман, преподаватель московской школы номер 1765, считает, что "эти военные марши никак не связаны с патриотизмом". В своем учебном заведении эта учительница, называющая себя "нетипичной", вместе со своими коллегами прилагает все усилия, чтобы "ускользнуть" от визитов десантников и от прочих "идиотских конкурсов". Она гордится тем, что "воспитывает нормальных людей", а не занимается "подготовкой будущих воинов". Однако она опасается, что под натиском все усиливающегося "бюрократического давления" не сумеет устоять перед патриотической волной. В других школах, отмечает она, уже возникла "боязнь" сопротивления, и ее коллеги "предпочитают склонить голову".