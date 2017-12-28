Движущие силы почти безупречной популярности Путина

Российский президент - кандидат на четвертый мандат на мартовских выборах, заранее овеянный славой от организации чемпионата мира по футболу в России будущим летом, - на сегодняшний день способен собрать 61% голосов, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Владимир Путин - самопровозглашенный победитель в войне в Сирии против терроризма. Добьется ли он таких же успехов на дипломатическом поприще и на внутренней политической сцене? Первый квартал 2018 года станет испытанием для вождя Кремля, который 18 марта будет добиваться четвертого срока, что позволит ему, вслед за Сталиным, похвастать самым большим политическим долголетием среди действующих советских и российских руководителей: 24 года на вершине власти. Ни один конкурент не в силах отбросить на него тень, лишь низкий уровень явки способен ослабить блеск его победы, считает автор.

По данным недавнего опроса "Левада-Центра", глава Кремля соберет 61% электоральных намерений, оставив далеко позади неизменного националистического лидера Владимира Жириновского (8%) и еще дальше журналистку Ксению Собчак (1%) - она единственная, кто способен олицетворять либеральную оппозицию в отсутствие Алексея Навального, осужденного за мошенничество и отстраненного ЦИК от выдвижения его кандидатуры, передает журналист.

А пока кремлевский лидер считается "мужественным, твердым, спокойным, уверенным в себе, уважаемым в мире, поддерживающим армию и защищающим свою страну от Запада" - таковы наиболее распространенные оценки среди его сограждан, по данным "Левада-Центра". Короче говоря, "настоящий мужик", комментирует Авриль.

Отстранение Международным олимпийским комитетом российской сборной от участия в зимней Олимпиаде в Северной Корее из-за допинговой системы, выявленной на предыдущей Олимпиаде в Сочи, не сказывается на популярности президента, хотя косвенно он оказался вовлечен в этот скандал. Пропаганда представляет решение спортивных властей как заговор Запада, призванный "помешать президентским выборам". Такое объяснение, пусть старое и избитое, способно сплотить общественное мнение вокруг лидера, отмечает корреспондент.

Через четыре месяца после Олимпиады Россия наконец получит возможность блеснуть во время ЧМ по футболу, который она организует. "Мы сделаем все, чтобы чемпионат стал грандиозным спортивным праздником", - пообещал Путин. Глава Кремля надеется, что столь благоприятный момент позволит ему оказаться в зените популярности, замечает Авриль.