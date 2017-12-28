Масштабный обмен пленными между Киевом и сепаратистами

На Украине были освобождены военнослужащие, попавшие в плен во время боев, а также гражданские лица, подозреваемые в действиях в поддержку противоположного лагеря, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Речь идет о редком знаке надежды, поступившем с Восточного фронта. В среду, 27 декабря, Киев и мятежные сепаратисты Донбасса, воюющие с весны 2014 года, произвели масштабный обмен пленными. Повстанцами были освобождены и отпущены домой 74 украинца, и более 250 человек проделали обратный путь, говорится в статье.

Обмен пленными по принципу "всех на всех" - один из первых пунктов Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года, однако, несмотря на кажущуюся простоту осуществления, подобные обмены нечасты (последний произошел в сентябре 2016 года). Виновато либо отсутствие доброй воли у воюющих сторон, либо общий застой в осуществлении Минских соглашений, полагает автор.

Так что нет уверенности в том, что данный обмен пленными окажется достаточным толчком, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки на местах, считает Виткин.

Руководители мятежников взяли на себя обязательства на государственном уровне, замечает автор. Российский президент Владимир Путин в первый раз поговорил с ними по телефону в середине ноября, чтобы обсудить эту тему. Православный Патриарх Московский, со своей стороны, организовал 25 декабря встречу с сепаратистскими лидерами "народных республик" Донецка и Луганска и главным украинским переговорщиком Виктором Медведчуком, чтобы окончательно оформить соглашение, передает журналист.

Состоявшийся в среду обмен не в полной мере решает вопрос с пленными. По мнению Киева, сепаратисты удерживают в тюрьме как минимум 170 украинских солдат и гражданских лиц - мятежники говорят лишь о 97 и включили в нынешний обмен всего 74 человека, говорится в статье. "Мы должны разблокировать этот механизм, - пояснила в Facebook одна из украинских переговорщиц, Ирина Геращенко, - но цель остается прежней - вернуть обратно всех".

Среди пленных, освобожденных в среду, оказался Алексей Кириченко. По его словам, он добровольно пошел в армию и был взят в плен российскими солдатами в августе 2014 года в боях за Саур-Могилу. Журналист Le Monde встретился с ним случайно в его первом месте содержания под стражей, и пленник попросил его связаться с его женой Лилией Д. Тогда он предполагал, что его скоро освободят. В итоге, его освобождение произошло через три с половиной года, и это при том, что солдат внесен в списки пленных для обмена уже начиная с сентября 2014 года. Его содержание под стражей было отмечено многочисленными притеснениями и подневольным трудом, пишет корреспондент.