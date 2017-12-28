Четверо россиян - либо изменники родины, либо пешки в путинской демонстрации силы

"Четыре российских хакера больше года гниют в печально известной тюрьме; они либо изменили своей стране, рассказав разведслужбам США о российском вмешательстве в выборы в США в прошлом году, либо просто являются пешками в необычной демонстрации силы президентом Путиным", - пишет журналист Newsweek Закари Фрайер-Биггс.

"Об уголовных делах Сергея Михайлова, Дмитрия Докучаева, Руслана Стоянова и Георгия Фомченкова почти ничего не известно, кроме того, что все четверо содержатся под стражей по обвинениям в государственной измене", - говорится в статье. По мнению автора, в путинской России они могут быть и шпионами, и пешками одновременно.

Автор перечисляет то, что известно: Михайлов и Докучаев были офицерами ФСБ. "Фомченков - киберэксперт, тоже работавший на эту службу безопасности. А Стоянов - киберэксперт "Лаборатории Касперского", компании-производителя ПО, которая, по мнению правительства США, позволяет российской разведке получать доступ к компьютерам клиентов, а также, по утверждениям Bloomberg, тесно сотрудничала с российскими агентами", - говорится в статье.

Если за хакерскими атаками на выборы в США стоял Путин, зачем ему сажать хакеров в тюрьму? Автор ищет ответ в недавней публикации российского сетевого издания The Bell. Оно "сообщило, что эти четверо, возможно, подтвердили разведке США роль России в хакерских атаках".

Журналист комментирует: "Эксперты, знакомые с методами российской разведки, скептически относятся к утверждениям, что эти люди сотрудничали с американской разведкой, поскольку в прошлом Россия разбиралась с потенциальными шпионами негласно, обходясь без судебных процессов, даже окутанных завесой секретности".

"Еще хуже для Путина то, что суд над шпионами и утечка подробностей затруднят в будущем вербовку хакеров, которой российское государство, по некоторым сведениям, занимается через кураторов из спецслужб. Впрочем, суд над шпионами и слив подробностей в прессу позволяют Путину похвастаться своим могуществом", - говорится в статье.

Автор нашел и другую зацепку: "Обвиняемый в хакерской деятельности Константин Козловский заявил, что Докучаев открыто приказал ему похитить электронные письма из Национального комитета Демократической партии [США] для Кремля. Но даже это утверждение может быть элементом более масштабной игры Путина". Журналист поясняет: об утверждениях Козловского стало известно из аудиозаписи и рукописного письма, которые всплыли на его странице в Facebook. Но, возможно, это фальшивка, ведь "Козловского держат в особо охраняемой тюрьме, где у арестованных обычно нет доступа к интернету".

Как бы то ни было, большинство экспертов предполагает, что у федеральных агентств США были источники в российской разведке, которые подтвердили им ключевые детали российской хакерской кампании.

"Адвокат одного из четверых Иван Павлов сообщил Newsweek, что даже не может раскрыть имя своего клиента, добавив, что "жесткие условия", поставленные судом, запрещают ему вообще говорить об этом деле. Но он сказал Newsweek, что его клиент "надеется, что все будет урегулировано без какого-либо публичного шума", - передает издание.

По предположению журналиста, исход уголовного дела и уровень шумихи вокруг него будут предопределены решением Путина.