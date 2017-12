28 декабря 2017 г. Рекс Тиллерсон | The New York Times Рекс Тиллерсон: Я горжусь нашей дипломатией "За последний год США столкнулись с серьезными вызовами в отношениях с Северной Кореей, Китаем и Россией и в своих усилиях по борьбе с международным терроризмом. Но американцев должны вдохновлять успехи, которых добились Госдепартамент и Агентство по международному развитию США в борьбе за мир и стабильность во всем мире", - пишет госсекретарь США Рекс Тиллерсон в статье для The New York Times. Когда президент Трамп вступил в свою должность, он назвал величайшей угрозой безопасности США Северную Корею. В этом году Совбез ООН единодушно принял три самые мощные за всю историю резолюции по санкциям против этой страны, отмечает глава американской дипломатии. "Возможность для диалога остается открытой, но мы четко дали понять режиму, что он должен заслужить право вернуться за стол переговоров. Пока не произойдет полный отказ от ядерного оружия, давление будет сохраняться", - говорится в статье. Тиллерсон также особо выделяет отношения США с Китаем, который, по его мнению, должен приложить больше усилий к решению северокорейского кризиса. Он также перечисляет ряд разногласий в двусторонних отношениях, которые предстоит устранить: торговый дисбаланс, хищение американской интеллектуальной собственности и "вызывающая беспокойство" военная деятельность в Южно-Китайском море. "Борьба с терроризмом остается одним из главных приоритетов президента", - отмечает Тиллерсон. Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ* активизировала операции и вернула под свой контроль почти всю ранее удерживавшуюся "Исламским государством"* территорию в Ираке и Сирии, пишет он. В рамках борьбы с терроризмом госсекретарь также выделяет политику в отношении Афганистана, целью которой является предотвращение развития там террористических организаций. "Что касается России, у нас нет иллюзий по поводу режима, с которым мы имеем дело. У США на данный момент плохие отношения с активизировавшейся Россией, вторгшейся на территорию своих соседей Грузии и Украины в последнее десятилетие и подрывавшей суверенитет западных государств путем вмешательства в выборы у нас и в других странах. Назначение Курта Волкера, бывшего постпреда при НАТО, в качестве специального представителя по Украине свидетельствует о наших твердых намерениях восстановить суверенитет страны и ее территориальную целостность. В отсутствие мирного разрешения ситуации на Украине, которое должно начаться с соблюдения Россией Минских соглашений, отношений в привычном режиме с Россией быть не может", - говорится в статье. "Хотя мы настороженно относимся к российской агрессии, мы признаем необходимость сотрудничества с Россией в тех областях, где пересекаются наши интересы. Нигде это так не очевидно, как в Сирии. Теперь, когда президент Владимир Путин поддерживает женевский политический процесс под эгидой ООН для обеспечения нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия сохранит приверженность этому. Мы уверены, что завершение этих переговоров приведет к созданию Сирии, свободной от власти Башара Асада и его семьи", - пишет Тиллерсон. "Наконец, несовершенная ядерная сделка с Ираном больше не стоит в центре нашей политики в отношении этой страны", - заявляет Тиллерсон, подчеркивая, что она является лишь одной из целого комплекса проблем в отношениях с Тегераном. "Я горжусь тем, чего добились в этом году наши команды Госдепартамента и Агентства по международному развитию, и наши успехи продолжатся в 2018 году и далее", - считает госсекретарь. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times