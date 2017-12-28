Вывести из-под удара

"Надо же! За 169 дней до Чемпионата мира по футболу, как раз в преддверии Нового года, Виталий Мутко осуществил то, чего спортивный функционер так долго избегал. Он ушел с поста председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года", - передает немецкое издание Der Spiegel.

"Президент Владимир Путин принял решение: Мутко должен уйти, чтобы чемпионат мира по футболу больше не был привязан к злосчастной теме допинга. В конце концов, предстоящий турнир - это престижный проект президента, который хочет переизбраться на новый срок в марте 2018 года. И он должен продемонстрировать значимость России как мировой державы. Мутко был здесь помехой", - считает автор статьи Кристина Хебель.

"Правда, вопрос допинга и роли Мутко обсуждается редко. По государственному телевидению только коротко сообщают об уходе Мутко с поста председателя оргкомитета, тема допинга при этом не затрагивается", - отмечает журналистка.

"Удивляет то, насколько долго Мутко продержался на своих должностях. Ведь его нельзя было оставлять уже с момента публикации докладов Макларена в июле 2016 года", - считает Кристина Хебель.

"Правда, Мутко отказали в участии в выборах в Исполком ФИФА. Однако его влияние по-прежнему сохраняется. Это показывает то обстоятельство, что со своей должности главы комитета по управлению ФИФА был вытеснен Мигель Мадуро, который в решающей степени заблокировал кандидатуру Мутко", - полагает автор.

"Ошибается тот, кто думает, что Путин прекратит отношения со всегда лояльным Мутко после его отставки. Президент так же, как и Мутко, отвергал все обвинения в допинге. (...) Мутко по-прежнему принадлежит к верхушке власти, он все еще является вице-премьером. Хотя он и не входит в круг ближайших доверенных лиц Путина, но он является частью "петербургского клана", группы влиятельных людей из родного города Путина. Путин и Мутко в 90-е годы работали заместителями мэра Санкт-Петербурга, - пишет Кристина Хебель. - К тому же Мутко по-прежнему осуществляет контроль над подготовкой к чемпионату мира, отвечая за работу в регионах и инфраструктуру".

"Таким образом, Мутко привлекает к себе меньше внимания, чем раньше. Однако его влияние остается прежним", - подытоживает журналистка.