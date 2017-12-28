Путинская девочка

"Какая интересная и разнообразная жизнь у Ксении Собчак!" - удивляется Кристиан Эш, рассказывая читателям Der Spiegel о профиле Собчак в Instagram, где она рекламирует черную икру, массажный коврик и косметику.

"С недавнего времени есть и еще один товар, который она рекламирует и который нельзя купить - только выбрать: сама Ксения Собчак, политик и кандидат в президенты", - иронизирует журналист.

"Раньше ее называли российской Пэрис Хилтон, намекая на ее скандальный образ жизни. Однако, наверное, лучшим было бы сравнение с Дональдом Трампом. Ведь Собчак собирается обменять себя как телеведущую и люксовый бренд на политический капитал, так, как это сделал Трамп. Она новая звезда российской политики", - пишет Эш.

"Победить она не сможет, однако уже сейчас она сделала из предвыборной борьбы развлекательное шоу. На пользу или во вред Кремлю - об этом пока спорят", - говорится в публикации.

"После двух десятилетий путинизма политика в России все еще мало похожа на западную. С момента прихода к власти Путина в 2000 году в России больше не было выборов, в которых победитель не был бы известен заранее", - отмечает автор.

Почему Путин разрешил Собчак задать на пресс-конференции провокационный вопрос об отсутствии конкуренции в российской политике, упомянув при этом имя Алексея Навального, табуированное в России, и позволив россиянам увидеть "растерянно-уставшего" Путина, остается под вопросом, пишет журналист. Возможно, потому, что Путин знает Ксению с детства - ее отец был "политическим наставником" Путина.

Собчак принимала участие в протестах против фальсификации выборов в 2011 году, однако тогда ее не воспринимали всерьез. "Теперь Собчак снова вернулась в политику, и в этот раз, как многие предполагают, она действует в интересах Кремля", - говорится в статье.

"В действительности Кремлю срочно нужны краски и экзотика для предвыборной борьбы, потому что он заботится о явке избирателей. И ему нужен либеральный кандидат, за которого могли бы отдать голоса недовольные большие города. Независимый Навальный им стать не может, его не хочет поддерживать Путин. А Собчак - хорошая замена: во-первых, она менее радикальна, чем Навальный. Она не призывает к несанкционированным демонстрациям, она критикует Путина, но уважительно. Во-вторых, у нее нет опыта в политике. В-третьих, она соответствует искаженному образу прозападного либерала, который создали себе россияне с 1990-х годов: это бессердечные привилегированные люди, которые все приватизируют и, поедая ложками икру, мало думают о простом народе", - полагает журналист.

"Тем не менее, Собчак сначала нужно официально зарегистрироваться кандидатом, и тогда все станет совсем сбивающим с толку и особенно русским", - отмечает автор.

Между тем Михаил Ходорковский и его организация "Открытая Россия" помогают Собчак создавать предвыборные штабы. "Здесь пересекаются интересы Кремля и его ярого противника. Точку пересечения зовут Собчак", - пишет Эш.

Автор сравнивает Собчак и Навального, отмечая, что у Собчак "нет времени" на то, чтобы пожать руку каждому своему помощнику при открытии предвыборного штаба, а во время выступлений она критикует "систему" и "государственную власть", не упоминая Путина. "Однако ее слушательницы довольны", - замечает журналист: аудитория Собчак - это женщины 30-40 лет, для которых она - женщина, добившаяся успеха в мире мужчин, а не молодые мужчины, как у Навального.

"Выступая на телевидении, уважения добилась Собчак, наконец, и у скептиков. То, что ее показывают по ТВ, - это опция, недоступная Навальному. Собчак может открыто говорить то, за что другие в России попадают в тюрьму", - замечает Эш. "Для брутального реалити-шоу, в которое превратилась российская политика при Путине, Собчак со своим опытом телеведущей квалифицирована лучшим образом", - говорится далее.

"Разоблачать Собчак как человека Кремля - занятие той же степени адекватности, что и доказывать, что у Деда Мороза борода из ваты, - ну да, из ваты, но он приносит праздник, а кто хочет оторвать ему бороду, тот только все портит", - приводит автор в заключение слова известного журналиста Олега Кашина.