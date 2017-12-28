Почему Навальный продолжит предвыборную борьбу

Оппозиционер Алексей Навальный не допущен до выборов президента РФ, но он и его команда мыслят дальше марта будущего года, пишет в статье на сайте Tagesspiegel ее автор Оливер Бильгер.

"Вскоре Навального могут ждать очередные неприятности со стороны российской системы правосудия, - замечает журналист. - Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призывы (Навального) бойкотировать выборы будут тщательно проверены на предмет соответствия российскому законодательству".

По мнению наблюдателей, "Кремль опасается, что победа Путина в случае низкой явки избирателей будет не столь убедительной. Сама победа считается делом решенным. Против него разрешено выставить свою кандидатуру, как обычно, лишь лояльным конкурентам", - говорится в статье.

Навальный и его сторонники определенно понимали, что даже в случае его участия в выборах Путину не стоит опасаться, однако "речь уже давно идет о большем, чем эти выборы", отмечает автор.

Как подчеркнул в беседе с изданием еще до вынесения решения ЦИК глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, "раньше или позже транзит власти все же произойдет". До сих пор 65-летний Путин не выбрал себе преемника. "Постепенно даже за массивными стенами Кремля начинают пытаться строить планы на время, которое наступит после Путина. Навальный и его команда при этом убеждены: без президента созданная им структура власти сложится как карточный домик", - пишет Бильгер.

"Навальный хочет стать тем новым политическим лидером, к которому могла бы обратиться элита страны", - считает автор публикации.

По словам Волкова, "России нужна вторая политическая сила". Людям в стране необходима настоящая оппозиция, даже если они бы и не стали голосовать за Навального.

Стратегия Навального заключается не только в давлении на Кремль, но и в том, чтобы донести до избирателей собственные политические идеи, пишет автор. "Важно наращивать политический капитал", - замечает Волков.

"Сила Навального - это улица. В течение нескольких месяцев он колесит по стране, встречается со сторонниками, здоровается за руку, делает с ними селфи. Когда он призывает выйти на акцию протеста, десятки тысяч выходят на улицы. Это в основном те, кто только начинает свой профессиональный путь, студенты и школьники, которые знают лишь путинскую Россию. (...) В отличие от своих родителей и дедушек-бабушек, они не жили ни при советских репрессиях, ни среди хаоса 1990-х, - говорится в статье. - Молодое поколение сравнивает свой уровень жизни и прогресса с другими странами - и требует ликвидировать коррупцию и заняться развитием страны".

Почти 200 тыс. добровольцев зарегистрировались в интернете, выразив готовность помогать предвыборному штабу оппозиционера. Его штаб открыл свои филиалы более чем в 80 городах России. "Эту инфраструктуру Навальный планирует использовать и в последующие годы", - говорится в статье.