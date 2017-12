28 декабря 2017 г. Кэрол Д. Леонниг | The Washington Post Адвокаты Трампа готовятся подвергнуть критике достоверность заявлений Флинна "Адвокаты президента Трампа планируют представить бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна как лжеца, пытающегося защитить себя, если он обвинит президента или его высокопоставленных советников в каком-либо правонарушении, по данным трех лиц, ознакомленных с этой стратегией", - передает The Washington Post. Этот подход свидетельствует о резком разрыве с ранее сочувственным отношением Трампа к Флинну, которого он назвал "чудесным человеком", когда Флинн вынужден был покинуть Белый дом в феврале, отмечает издание. Ранее в этом месяце президент не исключал возможную амнистию для Флинна, сотрудничающего со следствием в рамках расследования спецсоветника Роберта Мюллера. Адвокаты Трампа и его высших советников в частном порядке выражают уверенность в том, что у Флинна нет никаких свидетельств, которые могли бы способствовать привлечению президента или его команды в Белом доме к следствию, пишет издание. "Но, с тех пор как согласие Флинна сотрудничать с прокуратурой было предано огласке ранее в этом месяце, администрация формулирует стратегии, как нейтрализовать его в случае, если бывший советник по национальной безопасности сделает какие-то заявления", - говорится в статье. Адвокаты защиты в частном порядке утверждают, что Флинн не сможет привести документацию Белого дома или предвыборной кампании, выданную следствию, в подтверждение заявлений о наличии какого-либо преступного сговора. Согласно лицам, ознакомившимся с документами, никакие из этих документов не предполагают сговора Трампа или его ближайшего окружения с целью неблаговидного сотрудничества с русскими, чтобы победить кандидата от демократов Хиллари Клинтон. "Внешние юридические эксперты утверждают, что обсуждение способов дискредитировать возможного свидетеля - это естественный первый шаг, который рассматривают адвокаты защиты", - отмечает издание. Некоторые юридические эксперты утверждают, что прокуроры все еще могут рассчитывать на показания Флинна, чтобы выдвинуть обвинения в наличии такого преступного замысла. Тем не менее, другие говорят, что убедить присяжных выдвинуть обвинение в сговоре при отсутствии главного свидетеля будет труднее, говорится в статье. Если Мюллер решит не обвинять его в сговоре, то "в чем же тогда состоит преступление", задается вопросом бывший прокурор Барбара Ван Гелдер. Источник: The Washington Post