28 декабря 2017 г. Джулиан Барнс | The Wall Street Journal На Западе идут споры о переговорах с Россией "Дипломатические отношения между НАТО и Россией столкнулись с трудностью: Германия и некоторые другие союзники хотят более интенсивного диалога между Востоком и Западом, в то время как США и многие другие эту идею не поддерживают", - пишет журналист The Wall Street Journal Джулиан Барнс. "Дебаты в НАТО о том, как и сколько говорить с Россией, имеют решающее значение в плане более широкой проблемы - как защитить альянс. Для военных стратегов мало вопросов более важных, чем вопрос о том, предотвратит ли наращивание обороны войну или приблизит ее. По словам историков, сдерживание не удавалось и приводило к войне тогда, когда военные шаги не сопровождались сильной дипломатией", - отмечает автор статьи. "Некоторые официальные лица на Западе заявляют, что нынешняя дипломатия заключается в усилении сил сдерживания НАТО на востоке. Но другие сомневаются в том, что это диалог содержательный и обе стороны действительно прислушиваются друг к другу, а не просто делают вид", - пишет Барнс. Журналист приводит слова западного чиновника, рассказавшего, что встречаться с представителями России в НАТО - все равно что "разговаривать с радио". Российский постпред при альянсе Александр Грушко сказал, что не жалуется на качество дискуссий, но "в некоторых областях конкретных результатов можно достичь только путем возобновления нормального диалога". По словам Грушко, в НАТО заявили, что хотели бы "более широкой дискуссии о военной деятельности и работе по предотвращению возможных случайных происшествий". Этому бы способствовали встречи экспертов, но альянс против, передает автор статьи слова Грушко. В НАТО заявляют, что любые переговоры на уровне экспертов слишком напоминали бы возвращение к прежнему уровню взаимодействия, а это, по словам официальных лиц, неуместно, пока продолжается война на Украине. Альянс намерен "четко дать понять, что возвращения к обычной работе быть не может, пока Россия упорствует в своем нынешнем поведении", подчеркнула официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Наиболее активно за дипломатические контакты с Москвой выступала Германия. "Ее дипломаты заявили, что, по их мнению, более интенсивные переговоры могут привести к политическому прогрессу и разрядить напряженность. Восточные союзники держались намного более опасливо, сомневаясь в том, что российские дипломаты в силах добиться прогресса или что Москва действительно заинтересована в ослаблении напряженности", - говорится в статье. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон желает не регулярных встреч с целью просто поговорить, а "диалога с ожидаемым результатом". Но, по замечанию автора статьи, диалог может осложниться из-за решения США поставить украинской армии летальные вооружения. Некоторые союзники поддержали этот шаг, другие же, в частности Германия, были настроены скептически. Между тем, по словам историков, говорить полезно для снятия недоразумений и укрепления доверия. В статье приводится мнение историка Маргарет Макмиллан, отметившей, что накануне Первой мировой войны призванные сохранить мир военные меры способствовали конфликту. "Всегда есть проблема, когда страны не доверяют друг другу. То, что с вашей стороны представляется обороной, будет казаться угрозой с другой", - сказала она. Источник: The Wall Street Journal