СДПГ намерена изменить свое отношение к Москве

Новое поколение депутатов немецкой партии СДПГ намерено изменить свое отношение к российскому правительству, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Когда Нильс Шмид учился в гимназии города Фильдерштадт в земле Баден-Вюртемберг, ему два раза удалось побывать в украинской Полтаве в рамках школьного обмена. Жил он в приятной семье, отец которой был офицером советской армии, - повествует журналист Маркус Венер. - Сегодня Шмид, вступивший в 18 лет в партию СДПГ, (...) является спикером по вопросам внешней политики фракции социал-демократов в Бундестаге".

"На мое отношение к России наложила отпечаток не только восточная политика Вилли Брандта, но и годы перестройки при Михаиле Горбачеве", - говорит 45-летний депутат. "То же, по его словам, можно сказать и о министре иностранных дел ФРГ, социал-демократе Хайко Маасе. Ему 51 год. Такого же возраста и спикер СДПГ по вопросам военной политики Фритц Фельгентрой. Он владеет не только латынью и греческим, но и русским языком, выступает, например, за школьный обмен с Россией, но, отвечая за военную политику, занимается также и поддержанием связей с Украиной, Грузией или республикой Молдовой", - говорится в статье.

"То, что Маас стал министром иностранных дел, отчасти связано и с Россией, - указывает автор статьи. - Он считался тем, кого не обременяли тесные личные отношения, какие, например, поддерживал канцлер Герхард Шредер с Путиным. Эту политику в отношениях с Москвой в несколько ослабленной форме продолжали и связанные со Шредером бывшие руководители МИД Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль. (...) С германо-российской политикой, основывающейся на мужской дружбе, после ухода Габриэля с поста министра иностранных дел должно было быть покончено".

"Позиция Хайко Мааса не антироссийская, - поясняет Нильс Шмид. - Но он, как и все правительство ФРГ, придает большое значение правопорядку, соблюдению прав человека, свободным выборам и демократии".

"Однако Шмид знает, что большая часть партии настроена иначе, - продолжает Венер. - Многие пожилые члены партии, состоящие в СДПГ уже 40 или 50 лет, вступили в нее благодаря восточной политике Вилли Брандта. К тому же на востоке Германии ощущается заметная солидарность с россиянами. (...) Так, пророссийские настроения постоянно поддерживает заместительница главы партии и премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг".

Тем не менее, ожесточенный спор вокруг восточной политики продолжался внутри СДПГ недолго - руководству партии удалось уладить конфликт. В знак внутрипартийного примирения фракция СДПГ в Бундестаге представила осенью документ под названием "Диалог. Доверие. Безопасность", посвященный политике в отношении России и объединяющий старые и новые позиции. "В нем отрицается идея особенного отношения к России в ущерб восточным соседям, которую поддерживал Шредер, но одновременно имеются призывы к разнообразному сотрудничеству. Аннексия Крыма осуждается, но, при определенных условиях, приветствуется ослабление антироссийских санкций". Позиции России, США и ЕС "можно привести к общему знаменателю только в ходе диалога", говорится в документе.

"В руководстве СДПГ довольны, что таким образом удалось смягчить внутрипартийный конфликт. Однако, - пишет Венер в заключение, - иллюзий по поводу того, в каком объеме Германия может сотрудничать с сегодняшней Россией, никто не строит. "Мы продолжаем вести с Россией диалог. Однако по существу в решающих вопросах, например, в конфликте с Украиной, Россия не делает никаких подвижек", - говорит Шмид".