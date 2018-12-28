Бундесвер собирается рекрутировать молодых европейцев

"Столкнувшись с нехваткой собственных кадров, немецкая армия хочет привлекать к службе проживающих в Германии молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет родом из стран ЕС", - пишет журналист Le Figaro Давид Филиппо.

"После отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году бундесвер испытывает дефицит кадров. Сейчас же он намерен "к 2025 году стать одним из самых привлекательных работодателей Германии". Такая формулировка была использована министром обороны в 2016 году, отмечает автор статьи. Утечка военного персонала, судя по всему, была пресечена", - указывает Le Figaro.

"В интервью изданию Rheinischen Post Урсула фон дер Ляйен с радостью отметила, что сейчас число военнослужащих составляет 182 тыс. человек, то есть на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Сейчас поставлена задача за 6 лет увеличить число военнослужащих до 203 тыс. человек", - говорится в публикации.

"По словам генерального инспектора бундесвера ФРГ Эберхарда Цорна, "в период нехватки квалифицированных специалистов немецкая армия должна рассматривать все направления". Больше всего требуются "врачи, программисты, инженеры". Намерениям рекрутеров благоприятствует то, что на немецкой земле проживает 530 тыс. молодых европейцев в возрасте от 18 до 30 лет", - указывает журналист.

Уполномоченный германского парламента по вопросам обороны, социал-демократ Ханс-Петер Бартельс заявил, что у них уже служат "многие солдаты иностранного происхождения или с двойным гражданством". Кроме того, "бундесвер не станет исключением, так как иностранные граждане уже долгое время работают в немецкой полиции".

"Между тем, для такого проекта потребуется внести поправки в законодательство. Условия для приема на работу: кандидаты должны говорить по-немецки, проживать в Германии в течение нескольких лет, предоставить свидетельство о хорошем поведении из полиции и дать обязательство верности немецкому государству", - указывает Филиппо.

Согласно цифровым данным, собранным службами генерального инспектора Цорна, 250 тыс. поляков, 185 тыс. итальянцев и 155 тыс. румын в возрасте от 18 до 40 лет составляют половину европейцев (ЕС), живущих в Германии. Заинтересованность в военной форме хотя бы 10% из них уже может составить 50 тыс. потенциальных новобранцев, говорится в статье.

"Задача довольно щекотливая, поскольку Германия не должна производить впечатление, будто она собирается вербовать иностранцев или, хуже того, наемников. Второе препятствие: могут обидеться европейские партнеры, раздраженные подобным объявлением конкурса. Греция и Болгария, уже страдающие от 20% нехватки кадров в своей армии, опасаются нечестной конкуренции, поскольку у них зарплата ниже той, которую предлагает немецкая армия (средняя базовая месячная заработная плата военнослужащего - 2350 евро)", - комментирует автор статьи.