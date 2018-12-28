Трамп, Путин, Си Цзиньпин и синдром Фукидида

"Сосредоточившись на своем соперничестве, американцы и китайцы разыгрывают на международной арене "вечное сражение между морем и сушей", - пишет журналист и обозреватель Эрик Земмур в Le Figaro.

"Американцы в течение полувека потратили уйму денег на внешние интервенции (Вьетнам, Афганистан, Ирак), из которых они вышли обескровленными и побежденными", - отмечает автор статьи.

Как говорил в свое время Черчилль, "американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные".

"Ближний Восток стал интересовать американцев гораздо меньше с того момента, как они, благодаря добыче сланцевой нефти, снова сделались серьезным экспортером нефти. Кто бы мог поверить в то, что тридцать лет спустя после распада Советского Союза американцы передадут часть подряда на "управление" этим регионом своему давнему российскому противнику? Трамп словно хочет сказать: пусть Путин идет на сложный Восток с простыми идеями. Пусть Путин лавирует между своими различными союзниками и друзьями, которые ненавидят друг друга - Израилем, Турцией, Ираном. Пусть Путин вынимает большую палку, когда это необходимо, и разыгрывает миротворца, хотя мир там никогда не длится долго. Пусть Путин, как обычно, предает курдов, которые уже сто лет остаются в дураках в этом региональном фарсе", - рассуждает Земмур.

"Американцы сосредоточились на своем поединке с Китаем. Этот великий поединок продлится весь XXI век", - полагает автор статьи.

"Вечное сражение между морем (Америка) и сушей (Китай), в котором уже участвовали такие игроки как Людовик XIV и Наполеон против Англии, затем Германская империя против Британской империи, наконец, СССР против США, - указывает журналист. - Такую титаническую битву один американский профессор называет "синдромом Фукидида", который всегда считал, что противостояние между восходящей и нисходящей державой заканчивается войной".

"Все остальное и для США, и для Китая является второстепенным. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, а также Россия или Европа - это всего лишь вторичные объекты, союзники или противники, жертвы или протеже. Это пустяки, мухи, суетящиеся на спинах двух слонов", - заключает Земмур.