Путин преподнес футуристический и взрывоопасный новогодний подарок

"Новый ракетный комплекс "Авангард" подогревает гонку гиперзвуковых вооружений, которая происходит в растущем правовом вакууме", - констатирует швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

"Когда речь заходит о новых боевых системах, обычно сдержанный Владимир Путин рассыпается в дифирамбах, - отмечает автор статьи Иво Мийнссен. - Замечательным подарком к Новому году назвал он новый ракетный комплекс "Авангард", успешное испытание которого армия провела в среду. Система, способная нести ядерный заряд, летит якобы настолько быстро, что ни одна система ПРО в мире не сможет ее отразить".

"Нет ли в восторженных пропагандистских сообщениях преувеличений - большой вопрос. Независимых наблюдателей, которые могли бы их подтвердить, на месте запуска не было; почти вся имеющаяся информация опубликована официальными источниками", - замечает издание.

"Международные эксперты не сомневаются в том, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие. Но неясно, насколько она продвинулась в этих разработках. (...) Гиперзвуковая ракета "Кинжал" в будущем якобы будет запускаться с самолета-носителя, но для этого, по словам экспертов, необходимы доработки. Эксплуатационная готовность "Авангарда" тоже вызывает вопросы, так как изначально систему планировалось установить на новую межконтинентальную ракету. Однако ее разработку Москва отсрочила в марте, поэтому "Авангард" запустили со старой ракеты советских времен", - говорится в статье.

"Разработку "Авангарда" Владимир Путин обосновал необходимостью ответа России на противоракетный щит НАТО в Румынии и Польше. Однако такая аргументация вводит в заблуждение, ведь система ПРО может отразить лишь отдельные ракеты, в то время как Россия по-прежнему располагает тысячами боеголовок. (...) Это опасно, особенно с учетом того, что наращивание вооружений на Востоке и Западе происходит на фоне постоянно ухудшающихся отношений. Речь в первую очередь идет о кризисе на Украине, роли России в американской предвыборной кампании и деле Скрипаля", - подчеркивает Мийнссен.

"Кроме того, имеет место растущий международно-правовой вакуум, который особенно заметен в вопросе о ракетном вооружении. Из договора об ограничении систем противоракетной обороны США вышли еще в 2002 году, договор о РСМД Трамп хочет расторгнуть. Договор СНВ-III истекает в 2021 году, и сегодня мало что говорит о том, что он будет продлен: Китай слабо заинтересован в прозрачности и ограничениях, в Вашингтоне над внешней политикой царит хаос, а Владимир Путин нравится себе в роли военачальника. Поэтому, - заключает журналист, - его новогодний подарок весьма взрывоопасен".