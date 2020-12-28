Навальный, раздражитель Путина

"Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выжил после отравления. Теперь он планирует вернуться в Москву. Для президента Путина эта скандальная история приобрела нехороший оборот", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пока Алексей Навальный еще не вернулся в Москву. Российский оппозиционер продолжает восстанавливаться в Германии после отравления "Новичком". (...) Навальный кажется расслабленным, оптимистически настроенным. В отличие от аппарата власти на его родине. Тот судорожно работает над новыми ударами по выздоравливающему противнику", - отмечает журналист Фридрих Шмидт.

"(...) В российский парламент было внесено несколько законопроектов, которые, например, еще больше ужесточают право проведения собраний и позволяют заклеймить рекомендованных Навальным кандидатов на выборах как "иностранных агентов".

"Еще когда пациент лежал в коме в Берлине, юстиция арестовала его московскую квартиру. Были предприняты попытки новых уголовных преследований Навального. (...) То, что в кампанию вовлечено так много представителей различных министерств, ведомств и СМИ, указывает на Кремль и подтверждает подозрение, что за отравлением стоит Владимир Путин", - полагает издание.

"Для президента эта скандальная история приобрела нехороший оборот. Неудачное отравление сделало главного оппонента Путина более заметным на Западе, - указывает FAZ. - (...) На Западе к нему прислушиваются больше, чем раньше. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и вовсе посещала пациента у больничной постели: на такую высокую оценку обратили большое внимание и в России. Публицист Федор Крашенинников сказал в разговоре с Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что за последние недели Навальному удалось "проломить лед" и опровергнуть свой образ "опасного националиста", целенаправленно распространяемый Россией".

"Звезда Навального взошла и в России, - пишет издание. - Уже до отравления его влияние росло в скромных пределах, возможных в стране: благодаря его присутствию в интернете, представительствам во многих регионах страны и достойным успехам рекомендованных им кандидатов в противостоянии с партией власти "Единая Россия" на некоторых выборах. Соратники Навального и он сам предполагают, что такие успехи сделали его мишенью", - говорится в статье.

"Путин неоднократно был вынужден комментировать данное дело. (...) Но на публике он продолжает изворачиваться. Он не хочет называть имя Навального, чтобы не повышать значимость противника. Вместо этого он усердно говорит "фигурант", "гражданин", "он".

"В российской системе "каждый, кого упоминает президент, даже в негативном контексте, играет большую роль", поясняет Крашенинников. Путин, по его словам, живет обособленно. В его мире есть только агенты, шпионы и купленные на западные деньги демонстранты".

"В Германии Навальный находится под защитой полиции. Аппарат Путина может лишь наблюдать за ним, лишь реагировать, комментировать. "Это их злит", - говорит Крашенинников".

"По словам Крашенинникова, из-за тяжелой ситуации особенно за пределами привилегированной столицы Москвы многие россияне потеряли доверие к правительству. Вместо того, чтобы летом готовить страну ко второй волне, правители были заняты тем, чтобы с помощью конституционной реформы обеспечить возможность президентства Путина вплоть до 2036 года".

"Недовольство росло уже в прошлые годы, - отмечает автор статьи. - Продолжительные протесты против ареста оппозиционного губернатора в дальневосточном городе Хабаровске беспокоят Кремль так же, как и наблюдение за соседней Белоруссией, диктатор которой борется с протестным движением. На выборах в Госдуму в следующем году "Единая Россия", популярность которой упала на 30%, должна получить две трети мест. Без еще более масштабной фальсификации выборов это может оказаться сложным".

"Навальный мешает здесь больше, чем когда-либо. (...) Его и его Фонд борьбы с коррупцией поддерживает лишь меньшинство. Но правители не доверяют собственному населению, усматривают повсюду западные заговоры и поддерживают миф о безальтернативности Путина. "Они готовятся к выборам, как к войне", - говорит Крашенинников".

"(...) Крашенинников предполагает, что Кремль позволит Навальному вернуться в Россию, но затем не оставит противника в покое, а будет держать его в узде с помощью новых обысков, арестов и других средств. Публицист надеется, что новой попытки убийства не будет. "Но, к сожалению, может произойти все", - передает Frankfurter Allgemeine.