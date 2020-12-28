Вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать: конец пандемии ждет на горизонте

"Именно с Рима, где в январе лечили первых пациентов с коронавирусом, двух туристов из Уханя, Италия начинает освобождаться от захвата вируса. А вместе с ней и весь континент: в воскресенье почти во всех странах Евросоюза началась крупнейшая массовая вакцинация в истории (...)", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"День, когда были сделаны первые прививки вакциной, разработанной компаниями Biontech и Pfizer, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "V-днем" (Vaccine Day, "днем вакцины") и "трогательным днем единства". До лета Брюссель собирается вакцинировать большую часть населения. Однако вопрос в том, будут ли в этом участвовать граждане: в некоторых регионах велик скепсис по отношению к вакцинации", - указывают авторы статьи.

"Возможно, популярность вакцинации смогут поднять впечатляющие карды. Так, в Италию поступило лишь 9750 доз вакцины в двух картонных коробках. Однако грузовик из Бельгии, где вакцина производится на заводе Pfizer, сопровождался полицией - так обычно сопровождают лишь глав государств", - отмечает издание.

"Первыми будут вакцинированы работники сектора здравоохранения, жители домов престарелых и инвалидов и их персонал. Затем на очереди группа риска - люди старше 80 лет. В логистике помогает армия, 470 тыс. доз вакцины в неделю планируется распределять и с помощью авиации. В Италии, по которой пандемия нанесла наиболее мощный удар среди всех стран ЕС, готовность населения к вакцинации относительно высока: сделать прививку хотят более половины итальянцев", - говорится в статье.

"В Греции большую проблему представляют 113 населенных островов. Ведомство гражданской обороны использует для распределения вакцины логистические концепции молокоперерабатывающих предприятий, которые ежедневно с помощью продуманных холодовых цепей доставляют свежее молоко в самые отдаленные уголки страны".

"Вооруженные силы предоставят быстроходные катера и вертолеты, чтобы осуществить "операцию "Свобода" в 1018 центрах вакцинации", - отмечает издание.

"Сегодня исторический день, который после темного года дарит немного света", - сказал Стефан Левен. Посредством видеозвонка премьер-министр Швеции связался с живущей в доме престарелых Гун-Бритт Джонссон - 91-летней женщине из Мьельбю была сделана первая в стране прививка. Сначала будут вакцинироваться люди старше 80 лет, затем персонал больниц и домов престарелых и инвалидов, потом люди с имеющимися заболеваниями".

Изначально Швеция выбирала особый путь без локдауна, отмечает Handelsblatt. "Сегодня же на фоне очень высокого числа заражений и смертей ответственные лица осознали, что этот путь - путь рекомендаций вместо запретов - потерпел провал. В соседних Дании и Финляндии, где в воскресенье также началась вакцинация, уже на ранних этапах был введен локдаун - и сегодня там значительно меньше заражений, чем в Швеции".

"В Испании одной из тех, кто был вакцинирован среди первых, стала 96-летняя женщина из дома престарелых в городе Гвадалахара. "Посмотрим, будут ли все вести себя хорошо, и удастся ли нам сделать так, чтобы вирус исчез", - говорит она. Всего по стране организовано 50 центров вакцинации, которые не называются по соображениям безопасности. Еще не все из них располагают необходимыми для вакцины Biontech низкотемпературными холодильниками. (...) Вакцинация добровольная, но тех, кто отказывается от нее, перечисляют в реестре вакцинации".

"Франция начала вакцинацию несколько позднее, чем остальные страны Европы: сначала телевидение показывало кадры из Италии и Испании, прежде чем в 11 часов вакцинация началась в больнице René-Muret в Париже. (...) Готовность французов вакцинироваться все больше падает. Согласно опросу государственного ведомства здравоохранения, в начале ноября вакцинироваться хотела 53% французов. В середине декабря их было уже только около 40%", - пишет Handelsblatt.