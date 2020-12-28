"(...) Все россияне смотрели культовый фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" - знаковую советскую мелодраму рубежа 1970-1980. Если годы Covid когда-нибудь породят столь же яркое кинопроизведение, то, возможно, его назовут "Москва в вирус не верит"... Конечно, у властей вирус вызывает серьезную озабоченность. Разве могло быть иначе? И хотя Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции 17 декабря утверждал, что в России дела идут лучше, чем у других (подразумеваются страны Запада), потери огромны: почти 30 тыс. новых случаев ежедневно, в том числе 7,8 тыс. в столице и 493 смертельных случая за сутки. При этом ни у кого нет сомнений в том, что официальные цифры занижены. В Санкт-Петербурге, городе, наиболее пострадавшем от эпидемии, остается доступным только 4% больничных коек", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Между тем, вирус если и присутствует, то нельзя сказать, что в повседневной жизни он неотвязно преследует большинство жителей. От этого зла держатся как бы на расстоянии, к нему относятся с притворным безразличием, даже с презрением, словно говоря: "Мы видели и не такое..." В московском метро прибытие на станцию каждого поезда каждые две минуты сопровождается объявлением: Маски и перчатки обязательны. Лица хорошо прикрыты, что касается рук... Официальные высказывания, в данном случае мэра Москвы Сергея Собянина, явно направлены на то, чтобы не усиливать беспокойство. В целом, власти исключили вариант повторного карантина в попытке спасти экономику", - говорится в статье.

"Бары и рестораны работают, но до 15 января должны закрываться в 23:00. Такая же терпимость к магазинам, кинотеатрам и... каткам, популярному среди россиян в этом сезоне развлечению. Тот каток, который ежегодно устанавливается на Красной площади, на этой неделе даже удостоился визита Владимира Путина в хоккейной форме", - указывает журналист.

"(...) В столице 100 тыс. камер наблюдения, так что тем, кто не соблюдает правила, стоит поостеречься. Больные и контактные лица должны зарегистрироваться и находятся под пристальным "наблюдением". "Моя сестра перенесла Covid в прошлом месяце. Я сама, как контактное лицо, получила СМС с предписанием оставаться дома. Если я зайду в метро, то рискую получить штраф", - объясняет молодая москвичка Анна. "Кроме того, благодаря телефону отслеживаются наши передвижения, - добавляет она. - Я знаю людей, которые оставляют свои телефоны дома перед выходом на улицу".

"(...) Никакого стресса в гонке за тестами. Страна уже систематически не выделяется длиной своих очередей. Тем более для тех, у кого есть средства. Очень многие частные медицинские центры позволяют быстро сдать тесты на коронавирус: из кончика пальца берется капля крови и через десять минут результат готов. Стоимость: 3 тыс. рублей, то есть 35 евро. Пандемия также вызвала появление в интернете параллельного рынка фальшивых справок - классического для России. Цена примерно такая же, как и на настоящий тест, от 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей, с той разницей, что в этом случае тест имеет 100% шанс быть отрицательным", - комментирует Барлюэ.

"Вакцинация "Спутником V", столь превозносимая властями во главе с Путиным, началась 6 декабря в Москве с медицинского персонала. Кампания продолжилась на этой неделе для других категорий, таких как работники транспорта, энергетики и промышленности. 1 млн жителей столицы (а всего их более 15 млн) уже вакцинированы. Тем, кому за 60, предложат это сделать в начале следующего года", - пишет Le Figaro.

"(...) Ставится цель к концу июня 2021 года произвести 11 млн доз и к ноябрю 2021 года обеспечить вакцинацию около 70% населения столицы и таким образом достичь коллективного иммунитета. Но в масштабах страны потребности в вакцине оцениваются в более чем 45 млн доз в течение следующих 6 месяцев. Можно ли решить такую сложную задачу? Это не единственный вопрос, который задают себе россияне, - отмечает журналист. - Достаточно расспросить нескольких человек из своего окружения, чтобы увидеть, что пресловутая вакцина, название которой напоминает о расцвете покорения космоса, до сих пор вызывает настороженность... "Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине - концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу", - недавно сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.