Из-за инфляции рождественские праздники в России проходят скромно

"(...) Есть одно блюдо, без которого россияне не мыслят себе праздников - это салат Оливье. (...) Этот салат был звездой торжеств времен СССР именно потому, что в нем сочетались продукты, которые в то время трудно было раздобыть. В этом году россияне тоже не обойдутся без своего любимого салата, но обычно обильно накрытые столы могут быть менее заполнены, чем в другие годы. По данным московского информационного агентства SMM, стоимость ингредиентов для этого блюда за год выросла в среднем на 8,5%. Цены повысились на все! Сахар стал дороже на 71%, крупы на 20%, макароны на 10%... Скачки цен в российских супермаркетах видны "невооруженным глазом", - пишет корреспондент Ouest-France в Москве Поль Гого.

"Приход Covid ухудшил и без того сложную экономическую ситуацию. Реальные доходы домохозяйств упали более чем на 4% с прошлого года. Об этой инфляции при падении доходов свидетельствует один "показатель": хлеб, как самый доступный продукт. По данным Российского союза пекарей России, продажи хлеба в этом году выросли на 2,9%", - говорится в статье.

"Президент России отреагировал на подобную ситуацию. Владимир Путин потребовал заморозить цены на подсолнечное масло и сахар и ограничить экспорт пшеницы, чтобы замедлить инфляцию", - указывает журналист.

"Понятно, что постоянно растущая стоимость продуктовой корзины все больше сказывается на других расходах... Но все же мы счастливее своих родителей при Брежневе", - улыбается 41-летняя Катерина.

"На мой взгляд, реальная проблема заключается не в подорожании сахара, а в доходах, которые не растут, несмотря на падение рубля, - считает 57-летний Сергей. - Такими заявлениями президент старается угодить своим пожилым избирателям, но тем временем коммунальные платежи, арендная плата и налоги растут. Когда у вас пенсия в размере 14 тыс. рублей (около 155 евро), то проблема не в том, что цена на сахар поднимается на 30 рублей (33 евроцента)".