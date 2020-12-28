Беззащитны до 2024 года

"Предположительно, 2/3 человечества придется ждать вакцины до 3 лет. Особенно долго это может продлиться на африканском континенте", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Согласно государственной газете Египта Al-Ahram, к концу декабря в страну должно быть доставлено 100 тыс. доз китайской вакцины от Sinopharm. Это рано в сравнении с другими государствами африканского континента. Там многие люди опасаются, что в глобальной борьбе за распределение вакцины они окажутся обделенными. "Страшно наблюдать", как богатые страны получают вакцины, в то время как африканским странам приходится от них отказываться, сказал Джон Нкенгасонг, руководитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), организации Африканского союза".

"Уже летом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывала на эту проблему, говоря о "тревожных признаках" того, что африканские государства окажутся "последними в очереди" из стран, ожидающих вакцину".

При этом и в Африке, по-видимому, началась вторая волна пандемии, отмечает издание. "Согласно подсчету Reuters, сделанному неделю назад, к тому моменту в Африке заразились коронавирусом более 2,5 млн людей. За 30 дней число заражений увеличилось на 545 тыс.".

В ЮАР, где, как и в Нигерии, циркулирует новый вариант вируса, в течение недели от Covid-19 скончались 20 врачей, говорится в статье.

"По данным организации Oxfam, у 2/3 мирового населения как минимум до 2022 года, возможно, не будет доступа к вакцине. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале British Medical Journal, государства, на долю которых приходится лишь 14% мирового населения, по состоянию на середину прошлого месяца забронировали для себя 51% всех доз вакцины", - указывает издание.

"Красный Крест" предостерег, что около 60 млн людей в регионах войн и конфликтов - например, в Сомали или некоторых районах Нигерии - возможно, вообще не будут вакцинированы. Поэтому Oxfam и другие организации требуют вакцину, которая распределялась бы бесплатно и честно. По их мнению, то, что большей части мирового населения придется ждать дольше, чем нужно, обнажает "неисправную систему".

"Развернутая ВОЗ инициатива по гарантированному получению вакцин против коронавируса (Covax) должна обеспечить, чтобы к концу 2021 года был вакцинирован 21% людей, наиболее подверженных опасности, прежде всего в Африке, Азии и Латинской Америке. Однако, согласно внутренним документам, в Covax велик "риск неудачи". (...) Возможно, бедные государства, а значит миллиарды людей, не получат вакцину до 2024 года. Причинами среди прочего могут стать договоренности и сложная логистика. К тому же дополнительно требуется 4,9 млрд долларов", - говорится в статье.

"Вскоре после того, как компания Biontech из Майнца и американский фармацевтический концерн Pfizer объявили в ноябре, что, согласно первым анализам, их вакцина эффективна, панафриканский журнал The Continent опубликовал текст о том, что это значит для африканцев: "Не слишком радуйтесь, - говорилось в нем. - У нас нет дорогих технологий для хранения и транспортировки вакцины".

"Журнал подсчитал для своих читателей: в следующем году Pfizer, по собственным данным компании, может произвести около 1,3 млрд доз вакцины. А так как США, Великобритания, ЕС, Канада и Япония уже забронировали 1,1 млрд доз, для людей остального мира останется лишь около 200 млн доз. И даже если бы вакцины хватило на всех, ни одно африканское государство не сможет хранить вакцину при температуре минус 70 градусов Цельсия".

"По данным научного журнала Nature, чтобы вакцинировать 60% населения Африки, что является минимальным требованием для достижения коллективного иммунитета, нужно около 1,5 млрд доз вакцины. Поэтому большие надежды эксперты возлагают на вакцину от AstraZeneca. По данным Кенийского института медицинских исследований (KEMRI), она больше подходит для распределения по всему континенту. Ее можно хранить при комнатной температуре. (...) В начале октябре ЮАР и Индия призывали ВОЗ не выдавать патенты на медикаменты и вакцины против Covid-19, пока не будет достигнут глобальный коллективный иммунитет. Поддержку они получили от организации "Врачи без границ": по ее мнению, пандемия - не подходящий момент для получения выгоды", - пишет Süddeutsche Zeitung.