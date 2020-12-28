Виталий Степанов: "Это будет бесконечная борьба"

"Среди власть имущих в России его считают врагом государства и предателем, другие восхищаются его мужеством. Благодаря своим инсайдерским сведениям, информатор Виталий Степанов во многом способствовал разоблачению поддерживаемой Москвой системы допинга, - пишет немецкое издание Die Welt. - (...) В интервью немецкому информационному агентству Deutsche Presse-Agentur он рассказал о допинге, роли МОК, своей новой жизни в Америке - и сказал, что больше не считает Россию своей родиной".

4 года назад Степанов подал в США прошение о предоставлении убежища, однако, по его словам, "в этом процессе пока нет никакого движения". "Мы все еще надеемся, что сможем здесь остаться. (...) Мы больше не считаем Россию своей родной страной. Мы считаем ее местом, где мы родились. Мы не планируем возвращаться в Россию. Посмотрим, сможем ли мы навсегда остаться в США. Если нет, нам придется искать другое место, где мы сможем жить", - сказал собеседник dpa.

Спортивный арбитражный суд вдвое сократил срок наказания российским спортсменам. "Я хотел бы, чтобы эта санкция, отстранение на четыре года, сохранилась, - прокомментировал решение суда Степанов. - Но все стороны были выслушаны и представили свои доводы. Поэтому я надеюсь, что судьи в итоге все оценили и вынесли надлежащий приговор. С этим решением теперь придется жить всем, в том числе и атлетам из России. И все же хорошо, что теперь даже на страны можно возложить ответственность за обман в спорте и за то, что они дают допинг своим спортсменам и скрывают это. Поэтому я считаю, что это важный шаг в борьбе с допингом и для этики в спорте".

Говоря о том, проводятся ли в России какие-либо действительные реформы и изменения в системе, Степанов отметил: "Российское правительство здесь не поможет, потому что оно продолжает все скрывать и обманывает олимпийское движение. Оно - главный виновник, а не другие. Другие лишь пытаются разобраться и прилагают усилия для того, чтобы не все рухнуло. Ведь речь идет о крупнейшей стране в мире, одной из наиболее мощных внутри олимпийского движения".

"Я абсолютно не верю, что в России действительно что-то поменяется, - подчеркнул собеседник издания. - Ведь именно это было нашей надеждой с самого начала. К сожалению, российское правительство вовсе не хочет этих перемен, оно по-прежнему скрывает допинг".

Говоря о принятом в США "законе Родченкова", Степанов указал: "Я думаю, что этот закон укрепит борьбу с допингом. Он позволяет наказывать лиц, вовлеченных в международные допинговые заговоры. Это положительный процесс в борьбе с допингом - когда кто-то, кто скрывает допинг, разрушает олимпийские ценности и годами подвергает опасности здоровье спортсменов, затем решает быть чистым и выступать на стороне правды. Если принять в расчет все, то я бы сказал: это положительный момент".

Говоря о самом Родченкове, Степанов отметил: "Если принять во внимание все вместе, то в целом хорошо, что он решил сказать правду. Лучше стоять на стороне правды и помогать в улучшении олимпийского движения, чем разрушать его! Я лишь надеюсь, что в итоге он почувствует себя виноватым за то, что он сделал".

"Всегда будут люди, обманывающие систему. Но на другой стороне стоят те, кто борется с этими обманщиками. И мы, информаторы, надеемся, что находимся на стороне тех, кто борется за честную конкуренцию. Это будет бесконечная борьба!", - сказал Степанов.