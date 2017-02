28 февраля 2017 г. Леонид Бершидский | Bloomberg Почему у всех вдруг есть украинский план Малоизвестный украинский популист Андрей Артеменко прославился в США тем, что, по сообщению The New York Times, работал с доверенными лицами Трампа над планом мира с Россией, подразумевающего сдачу Крыма в аренду России сроком на 30-50 лет, передает Леонид Бершидский в Bloomberg. "Пятнадцать минут славы" стоили Артеменко членства в "Радикальной партии", которая обвинила его в попытке подорвать целостность Украины. "Это был нереалистичный план, - отмечает Бершидский. - Кремль считает аннексированный Крым своим собственным и никогда не согласился бы взять его взаймы у Украины, тем более платить за него. Однако уровень реализма так же низок и в других недавних попытках миротворчества". "Были и другие, более осторожные украинские попытки достичь компромисса с Россией, в том числе широко раскритикованная статья в The Wall Street Journa Виктора Пинчука, одного из богатейших украинцев. Никто из людей, выступающих с этими предложениями, не имеет никакого влияния на Порошенко и его правительство, и они точно не являются моральными лидерами для украинцев. Также невелик шанс, что Кремль вообще захочет какого-то компромисса, так как среднесрочная дестабилизация - его мощнейшее оружие в борьбе с попытками Украины уйти с его орбиты, - говорится в статье. - Однако есть причины, по которым все эти статисты и бывшие люди почувствовали, что, возможно, пора снять табу с диалога с Россией по существу. Идея не в том, чтобы добиться принятия мирного плана, а в том, чтобы сыграть на контрасте с беспомощностью правительства". "Политической элите, сформировавшейся после 2014 года, нужны быстрые победы и новые идеи, которые могли бы вдохновить украинцев, - полагает Бершидский. - В своей недавней речи Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины сразу после революции 2014 года и сейчас возглавляющий Совет национальной безопасности и обороны Украины, сказал, что украинскому обществу не нужны "сказки о светлом европейском будущем" и лучше ему сосредоточиться на строительстве сильного, хорошо вооруженного национального государства. Однако эту идею трудно продать в стране, все еще разделенной по этническим границам, изможденной войной и переживающей крушение сконцентрированных вокруг ЕС надежд 2014 года". "Однако в этом году идеи вооруженного суверенитета столкнутся с идеями нейтралитета и гибкости. Это более трудный выбор, чем старинная дихотомия "Россия против Европы", и украинская постсоветская политическая элита плохо подготовлена к тому, чтобы разобраться в нем. Между тем Путин полон решимости сделать все что может, чтобы привести страну назад в российские объятия", - резюмирует журналист. Источник: Bloomberg