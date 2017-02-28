Лоббист Республиканской партии утверждает, что за убийством Сета Рича стояла Россия

"Лоббист, долгое время работающий с Республиканской партией, просит Конгресс США расследовать вопрос о том, стояла ли Россия за убийством молодого сотрудника аппарата Национального комитета Демократической партии (DNC)", - сообщает The Daily Mail. "В прошлом году в ночь на 10 июля 27-летний Сет Рич получил смертельное ранение в спину, когда в одиночестве возвращался домой пешком. Это случилось в вашингтонском районе Блумингдейл", - напоминает журналистка Луиза Дойль.

"На момент смерти Рич работал в DNC дата-аналитиком. Ныне, спустя восемь месяцев, у следствия нет ни ключей к разгадке убийства, ни подозреваемых. Вашингтонская полиция заявила, что у Рича ничего не было похищено и что убийство произошло при неудачной попытке ограбления", - говорится в статье.

"Теперь же лоббист Республиканской партии и вашингтонский юрист Джек Бёркман официально попросил Конгресс провести расследование, поскольку, по его словам, он добыл новые доказательства возможной причастности России к убийству Рича", - пишет издание.

Бёркман сказал в интервью DailyMail.com, что, когда он впервые узнал об убийстве Рича из газеты, оно показалось ему "очень-очень странным".

"У Сета ничего не взяли: ни бумажник, ни золотую цепочку, ни кредитные карты, ни крупную сумму наличными. Становится ясно: это вовсе не неудачное ограбление. И встает вопрос: что же это было в таком случае?" - пояснил лоббист.

"А теперь, как я считаю, у нас есть первые крупные новости по этому делу: у нас есть ключи и доказательства причастности России", - добавил он.

"Бёркман не хочет вдаваться в подробности, - пишет журналистка, - но сообщает, что недавно с ним связался по поводу этого расследования мужчина, называющий себя отставным сотрудником американской разведки. Источнику лет 65-70, он утверждает, что в 1970-е был контрактником в Ираке".

"Источник утверждает, что это [убийство] было организовано российским правительством на очень высоком уровне, - сказал Бёркман. - Кем или как, он не уточнил. Он только сказал, что располагает сведениями, что оно было организовано российским правительством, и подчеркнул, что это было на высоком уровне".

Он добавил: "Я встречался с ним, и он производит впечатление человека, который вполне заслуживает доверия. Сейчась мы проверяем его утверждения".

"Бёркман полагает, что Рич был убит после того, как обнаружил, что российские агенты взломали компьютеры DNC, благодаря своей работе над "весьма важной программой регистрации избирателей", - говорится в статье.

Издание напоминает: "Менее чем через две недели после убийства Рича WikiLeaks опубликовал тысячи электронных писем DNC, добытых путем хакерского взлома. Через несколько недель после убийства Рича WikiLeaks назначил вознаграждение в 20 тыс. долларов за помощь в расследовании этого дела, но основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж уверял, что Россия не имела никакого отношения к сливу этой информации".

Для расследования убийства Рича Бёркман нанял частных детективов.

"Заявление состоит в том, что Сет выявил то, что делали русские, а русские нанесли ответный удар из-за этой находки. Сет заведовал всеми техническими специалистами и всем техническим аспектом голосования в DNC. Он был в авангарде технической работы. Совершенно логично и вполне вероятно, что если бы кто-то и обнаружил эти [российские хакерские атаки], то это сделал бы именно Сет", - говорит Бёркман.

"Я полагаю, что Сет набрел на их хакерские действия, - добавляет он. - Тут два логичных момента: последовательность событий во времени и тот факт, что обнаружить это должен был именно Сет".

Бёркман сказал, что не стал сообщать вашингтонской полиции новые доказательства.

"По-моему, они вроде как подвели черту над своим участием в этом. Теперь это дело для Конгресса: вопрос политический, вопрос для федеральных властей. Это нужно передать на высший уровень. Любому логично мыслящему наблюдателю за американской политической жизнью совершенно ясно, что Путин вовлечен во многие грани американской жизни, причем вовлечен в нехорошем смысле. Это масштабные шаги, но я счел, что расследовать это - мой долг перед семьей [Рича] и моей страной", - сказал он.

Бёркман не рассматривает версию, что Рич мог работать на Россию или WikiLeaks. "Я в этом глубоко сомневаюсь, потому что Сет был преданным демократом, верным патриотом и лояльным американцем. Он обожал Хиллари Клинтон", - заявил он.

Бёркман добавил: он и родственники Рича не приемлют версию, что к убийству были причастны Хиллари Клинтон или демократы, передает журналистка.