Психиатр: "Похоже, Трамп на пределе"

Весь мир, затаив дыхание, следит за высказываниями и решениями нового президента США. Душевное здоровье Дональда Трампа анализируют и специалисты в области психиатрии. Невролог и психиатр Карл-Йоахим Цандер говорит в интервью немецкому журналу Focus о необходимости разработки специальной программы психологической помощи для главы Белого дома.

В истории США, замечает профессор, встречались президенты, страдавшие тем или иным психическим заболеванием - и, тем не менее, признавались "годными для президентской должности". "Так, Линкольн страдал тяжелыми депрессиями, а Теодор Рузвельт, скорее всего, имел биполярное расстройство психики".

"Эксперты в области "трампологии" сходятся во мнении, что Дональд Трамп может иметь психические отклонения в виде склонности к нарциссизму. Правда, нарциссизм может проявляться в мягкой форме, оказывать на личность позитивный эффект и даже способствовать успеху в жизни. Однако для окружающих подобные особенности проявления нарциссизма у человека всегда несут с собой дискомфорт. Боюсь, что в случае с Трампом мы имеем дело с тем нарциссизмом, который рискует превратиться в нечто опасное: Трамп верит в то, что может управлять США, как своим бизнесом. И он с этим не справится. Я считаю, что Трамп находится на пределе. Я не вижу у него признаков антисоциального расстройства личности, но могу констатировать нарушения адекватного социального поведения", - замечает профессор Цандер.

Это выражается в том, что "нарушаются социальные правила, отсутствует сожаление, а при возникновении проблем с реализацией какой-либо задачи вина возлагается на кого-то другого", поясняет эксперт.

Трамп, продолжает психиатр, "в высшей степени раздражителен. Его нарциссизм быстро оборачивается гневом, агрессией и желанием судиться со всеми и каждым. Сегодня Трамп нападает на судей или СМИ, раньше, будучи бизнесменом, он вел около 3500 судебных процессов. По своей сути личность, склонная к нарциссизму, имеет склонность и к истерии. В настоящий момент психические проблемы Трампа находят выражение и в его абсурдных высказываниях, выдумках и лжи. Личность Трампа уже имеет психопатические черты - он считает всех вокруг идиотами. Эта мания величия, раздутое идеальное "я", которому он не в состоянии соответствовать, определенно обречено на провал. Думаю, он не выдержит четыре года в должности президента", - дает свою оценку психиатр.

По мнению Карла-Йоахима Цандера, тот факт, что до сих пор Трамп управляет страной преимущественно посредством Twitter, также свидетельствует в пользу его склонности к нарциссизму. "Он считает, что может позволить себе не контролировать свои слова и поступки. Трамп убежден в своей сексуальности - более того, множество женщин считают его манеру поведения весьма эротичной".

По словам Цандера, Трампу срочно надо обратиться за помощью к специалистам. "Однако он принадлежит к тому типу людей, которые считают психиатров тупыми и бесполезными", - отмечает специалист. "Но у меня такое ощущение, что помощь Трампу все-таки нужна, иначе в Америке все будет только хуже. У меня уже есть первый пациент-американец, который уехал из США из-за Трампа", - замечает в заключение профессор.