Команда Трампа негласно обдумывает возможности обходить и нарушать правила ВТО

"Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает планы того, как обойти правила ВТО", - пишут Робби Грэймер и Эмили Тэмкин в Foreign Policy . Сотрудники новой администрации попросили Торговую палату США найти способы обойти правила ВТО по разрешению конфликтов, чтобы вводить односторонние американские санкции против других стран, таких как Китай, сообщили источники Financial Times.

Угроза несоблюдения правил ВТО вызвала обеспокоенность экспертов. "Будут ужасные негативные побочные эффекты", если команда Трампа доведет дело до конца, говорит Саймон Лестер, бывший многолетний сотрудник ВТО и аналитик Института Катона (Cato Institute, Вашингтон).

Подобный шаг, в особенности со стороны страны с самой мощной экономикой в мире, может вызвать цепную реакцию ответных мер и разрушить основанную на правилах мировую торговую систему под эгидой ВТО, как считают эксперты. "Это может привести нас в новый и пугающий мир международной экономики, который мы никогда раньше не видели", - сказал Лестер Foreign Policy.

Угроза обхода правил ВТО может быть просто тактикой на переговорах, полагает Лестер. "Эксперты по торговле ожидают, что Белый дом Трампа будет проталкивать реформы ВТО, чтобы придать больший вес решениям правительства США по торговле и ослабить правила, касающиеся пошлин, в попытке защитить производственные отрасли США от конкурирующего импорта", - говорится в статье.