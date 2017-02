28 февраля 2017 г. Марк Маккиннон | Globe and Mail Вырвавшись из путинской России, украинская летчица отводит Порошенко и его партии место "врага номер два" Через 10 месяцев после освобождения из российской тюрьмы 35-летняя украинская летчица-штурман Надежда Савченко, которую встречали в Киеве как национальную героиню, рвется в бой. "Но сначала она планирует атаковать не российского президента Владимира Путина - "врага номер один", как она выражается, а правительство украинского президента Петра Порошенко, которое она называет "врагом номер два" своей родины", - пишет Марк Маккиннон, журналист канадского издания The Globe and Mail, который побеседовал с Савченко в модном киевском кафе. "Савченко утверждает, что администрация Порошенко насквозь коррумпирована, включая связи самого президента с Россией. Она обвиняет Порошенко и в том, что он не дал украинской армии предпринять решительные шаги для окончания трехлетней войны" с контролирующими большую часть Донбасса сепаратистами, которых поддерживает Россия, пишет автор. "Невозможно бороться с врагом номер один, когда в тылу у тебя враг номер два, - заявила Савченко. - Слишком высока вероятность того, что враг номер два заключит сделку с врагом номер один, чтобы убить тебя". Однако украинская летчица заверила автора, что не стремится к новому Майдану, предупредив, что любые уличные протесты быстро перерастут в насилие "в этой ситуации". Тем не менее, она больше не отрицает предположения о своем будущем в качестве лидера Украины, отмечает журналист. "Моя задача - сделать Украину сильнее, - сказала Савченко. - Если для этого нужно, чтобы я стала президентом, я к этому готова". По мнению Савченко, Украина "нуждается в правительстве военного толка, если страна хочет дать отпор Путину и добиться уважения в эру Дональда Трампа", говорится в статье. Во главе своего пантеона политических кумиров бывшая летчица ставит чилийского диктатора Аугусто Пиночета. "Я почти уверена, что [на Украине] после войны нужна диктатура в той или иной степени, - сказала она. - Нам нужен сильный лидер, который сможет контролировать ситуацию, пока она не перейдет на новую стадию развития". "Такие комментарии привели украинцев в замешательство и запятнали некогда блестящий имидж Савченко", - пишет автор статьи. "Также вызвали шок предложения Савченко, согласно которым Киев должен принять тот факт, что Крымский полуостров, который Россия захватила у Украины и аннексировала на фоне хаоса революции 2014 года, на данный момент потерян", - продолжает Маккиннон. В свою защиту бывшая летчица говорит, что она пытается положить конец войне в Донбассе, поясняет автор. По словам Алены Гетманчук, директора киевского Института мировой политики, на фоне очень сильных националистических настроений на Украине любой политик, предлагающий компромисс с Россией, рискует поплатиться политической карьерой. "Но инициативы Савченко вызывают тем больше симпатии, чем ближе к фронту на востоке страны, где люди каждый день слышат и видят войну", - пишет автор. Политолог из Мариуполя Константин Батозский сказал журналисту, что на прифронтовых территориях Савченко "очень популярна". "Она единственная, кто приезжает и беседует с людьми", - добавил он. Источник: Globe and Mail