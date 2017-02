28 февраля 2017 г. Стефани Кирчгесснер | The Guardian Белый дом обвиняют в нежелании раскрывать информацию о связях банка с Трампом и Россией "Белый дом обвинили в нераскрытии информации перед Конгрессом, касающейся того, получал ли когда-либо Дональд Трамп или кто-то из его партнеров по предвыборной кампании займы в кипрском банке, который частично принадлежит близкому соратнику президента России Владимира Путина", - пишет Стефани Кирчгесснер в The Guardian. Как сообщает автор, "группа сенаторов-демократов вот уже две недели ждет, когда Уилбур Росс, миллиардер и инвестиционный предприниматель, который занимал пост вице-председателя Bank of Cypruss с 2014 года, ответит на ряд вопросов про возможные связи между банком, российскими чиновниками, а также нынешними и бывшими чиновниками из администрации Трампа и его предвыборного штаба". Росс получил еще одно письмо в пятницу, на этот раз от сенатора Кори Букера от штата Нью-Джерси, с "более детальными вопросами по возможным российским связям", уточняет журналистка. "Однако в понедельник вечером, как раз перед тем, как Сенат проголосовал, одобрив назначение Росса на пост министра торговли США, сенатор Билл Нельсон от штата Флорида заявил, что Белый дом "решил замолчать" письменный ответ Росса на некоторые из этих вопросов, хотя сам Росс сказал сенатору, что будет рад обнародовать свой ответ", - говорится в статье. "Нельсон, самый высокопоставленный демократ в комиссии Сената по торговле, сказал, выступая в Сенате, что остальные сенаторы "обеспокоены и разочарованы" поступком Белого дома", - сообщает издание. Сам Росс подчеркнул в разговоре с Нельсоном, что он не в курсе каких-либо "займов или операций" между Bank of Cyprus и предвыборной кампанией Трампа или же Trump Organization (бизнес-конгломерат Трампа. - Прим. ред.). Росс, который до назначения являлся частным инвестором, пообещал оставить работу в кипрском банке после утверждения его в должности министра торговли США, отмечает Кирчгесснер. Сенаторы также попросили Росса "предоставить более подробную информацию о его отношениях с нынешними и бывшими российскими инвесторами банка, включая Виктора Вексельберга, давнего соратника российского президента, и Владимира Стржалковского, бывшего вице-председателя Bank of Cyprus, в прошлом агента КГБ (так в оригинале. - Прим. ред.), близкого к Путину", говорится в статье. "Адвокат Росса сказал, что он не занимается этим делом и переадресовал все вопросы министерству торговли", которое отказалось ответить на запрос автора. Во втором письме Россу, от сенатора Букера, говорится, что список российских бизнесменов, связанных как с Путиным, так и с Bank of Cyprus, - "поразителен", сообщает издание. "Американская общественность имеет право знать полную картину Ваших связей с Россией и то, известно ли Вам о связях администрации Трампа, предвыборной кампании Трампа или Tramp Organizaton с Bank of Cyprus", - говорится в этом письме. "Американцы должны быть уверены, что высокопоставленные чиновники в правительстве США не подвергаются влиянию и не являются должниками иностранной державы", - заключил Букер. Источник: The Guardian