28 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп и Россия волей-неволей соседствуют в заголовках Темы предполагаемых связей Трампа с Россией и попыток Кремля повлиять на президентские выборы в США не уходят со страниц западных СМИ. Российское руководство надеется использовать "суматоху" в Белом доме в своих интересах. А что, если Трамп обманул Кремль туманно-многообещающими заявлениями и без всяких открытых просьб получил содействие в форме кибератак и фальшивых новостей? - пишет Politico. Американские конгрессмены, руководящие расследованием Палаты представителей в отношении России, разошлись во мнениях о необходимости этого расследования, пишет The New York Times. В понедельник председатель комитета Палаты представителей по делам разведки республиканец Девин Нунес заявил, что ознакомился с оценкой разведывательного сообщества и не обнаружил доказательств, которые подтверждали бы общение кого-либо из избирательного штаба Трампа с российским правительством. "Мы не можем допустить, чтобы сюда вернулся маккартизм, - заявил Нунес на пресс-конференции. - Мы не можем допустить, чтобы правительство - правительство США или Конгресс, законодательная ветвь правительства, - охотились на американских граждан и волокли их на суд Конгресса, как будто здесь есть какой-то тайный российский агент". Однако Адам Шифф, ведущий член комитета из числа демократов, "сказал, что пока рано заявлять, что связи между Россией и приближенными Трампа исключены, поскольку комиссии все еще не предоставлены доказательства, собранные разведслужбами и правоохранительными органами", передает корреспондент. "Белый дом обвинили в нераскрытии информации перед Конгрессом, касающейся того, получал ли когда-либо Дональд Трамп или кто-то из его партнеров по предвыборной кампании займы в кипрском банке, который частично принадлежит близкому соратнику президента России Владимира Путина", - сообщает The Guardian. "Группа сенаторов-демократов вот уже две недели ждет, когда Уилбур Росс, миллиардер и инвестиционный предприниматель, который занимал пост вице-председателя Bank of Cypruss с 2014 года, ответит на ряд вопросов про возможные связи между банком, российскими чиновниками, а также нынешними и бывшими чиновниками из администрации Трампа и его предвыборного штаба", - говорится в статье. Однако в понедельник вечером, как раз перед тем, как Сенат проголосовал, одобрив назначение Росса на пост министра торговли США, сенатор Билл Нельсон от штата Флорида заявил, что Белый дом "решил замолчать" письменный ответ Росса на некоторые из этих вопросов. Росс, который до назначения являлся частным инвестором, пообещал оставить работу в кипрском банке после утверждения его в должности министра торговли США. Сенаторы также попросили Росса "предоставить более подробную информацию о его отношениях с нынешними и бывшими российскими инвесторами банка, включая Виктора Вексельберга, давнего соратника российского президента, и Владимира Стржалковского, бывшего вице-председателя Bank of Cyprus, в прошлом агента КГБ (так в оригинале. - Прим. ред.), близкого к Путину", говорится в статье. "С тех пор как руководство американских спецслужб обвинило Россию во вмешательстве в ноябрьские президентские выборы, президенту Дональду Трампу приходится опровергать обвинения в том, что он марионетка Кремля, - пишет журналист Марк Беннеттс в издании Politico. - Но что, если Трамп разыграл Путина?" "Рассмотрим версию, что Трамп обманул Кремль туманно-многообещающими заявлениями по критическим для России вопросам, таким как снятие экономических санкций и признание Крыма российским, а сам не собирался действовать в соответствии с ними, - говорится в статье. - В процессе завоевания Белого дома он получил бы, без всяких открытых просьб, содействие в форме кибератак и фальшивых новостей". "Звучит полностью надуманно и бездоказательно? Определенно. Но то же можно сказать и о часто звучащем утверждении, что Трамп - маньчжурский президент, каждый ход которого контролируется из Москвы с помощью кодовых сообщений. И недавнее изменение позиций Трампа, которые раньше были благоприятными для Кремля, делает более вероятным то, что Путин с самого начала являлся пешкой в этой игре", - пишет автор. "Поразительное превращение Трампа из героя в злодея завершилось на прошлой неделе, когда он пообещал сделать американский ядерный арсенал "самым лучшим в колоде", - говорится в статье. "Разочарование России очевидно, - полагает Беннеттс. - Тот ли это Трамп, который казался таким многообещающим во время предвыборной кампании? Тот ли это человек, который хвалил Путина как сильного лидера и грубо намекал, что расчленит "устаревший" Североатлантический альянс? Где Трамп, в честь победы которого на выборах они чокались шампанским?" "И все-таки у Путина еще может оставаться причина улыбаться, - считает Беннеттс. -По мнению Станислава Белковского, бывшего кремлевского инсайдера, российские чиновники были в восторге от избрания Трампа, так как решили, что оно доказало "слабость американской демократии". Первые несколько недель, проведенные Трампом в новой должности, только укрепили это убеждение". Кремль все четче видит, что президент Трамп не изменит отношения с Россией фундаментальным образом, и "взамен стремится укрепить свое влияние в мире, используя то, что он считает слабостью Вашингтона, по мнению политических советников, дипломатов, журналистов и других аналитиков", пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Руководители России полагают, что президент Трамп "непостоянный, что им можно манипулировать, что он авторитарен и к тому же человек без команды", считает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Они говорят друг другу, что это прекрасно, он создал это внутреннее смятение, как мы и хотели, и сейчас он сосредоточен на домашних проблемах, и у нас больше свободы для маневра, - сказал Венедиктов. - Пусть они решают собственные проблемы. Там, а не на Украине, Ближнем Востоке и не в НАТО". Сергей Марков, ведущий аналитик, дружественный к Кремлю, высказал те же соображения: "Кремль ищет способы, с помощью которых Россия могла бы воспользоваться хаосом в Вашингтоне в собственных интересах. Главная надежда - на то, что США будут слишком заняты собой и перестанут давить на Россию". Любая турбулентность, которую создает Россия, также дает Кремлю рычаги влияния, которые он может использовать в своих целях на мировой арене, полагает автор статьи. По словам аналитиков, Кремль занял выжидательную позицию по отношению к Трампу, рассчитывая на то, что первая встреча с Путиным в Европе этим летом определит, как будут развиваться их отношения. "Но не будем судить строго, не все еще устаканилось в Белом доме, - отметил телеведущий Дмитрий Киселев. - Пока оттуда ни слова - лишь словечки, а это еще не политика". Появление такой суматохи в Белом доме, возможно, было удивительным и даже приятным для Кремля, пишет журналист, но, как отметил Марков, "для нас было бы лучше иметь предсказуемого партнера". "Политической класс России сам удивляется, сколько времени он сейчас тратит, пережевывая мелочи американской политики. Некоторые объясняют это тем, что российская внутренняя политика находится в коматозном состоянии и Путин гарантированно станет президентом еще на шесть лет в 2018 году", - пишет Макфаркуар.