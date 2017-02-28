Отравление: "Этим занимаются только такие страны, как Северная Корея и Россия "

"Единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был отравлен очень сильным веществом нейротоксического действия. Метод, достойный шпионского романа, но, судя по всему, используют его очень немногие страны", - пишет журналистка Le Figaro Анн-Лор Фремон.

"Смерть Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского лидера, была быстрой и, вероятно, "очень мучительной", по словам одного малайзийского министра. 42-летний мужчина был отравлен 13 февраля двумя женщинами в международном аэропорту Куала-Лумпура. Они воткнули в него иголки на уровне шеи и лица с дозой вещества нейротоксического действия VX, которое считается более смертоносным, чем газ зарин и которое ООН относит к оружию массового уничтожения. В понедельник Сеул объявил подозреваемыми в этом убийстве сотрудников северокорейского Министерства госбезопасности и МИДа", - говорится в статье.

"По образцу Ким Чен Нама и другие личности становились признанными или предполагаемыми жертвами отравлений. Последний из известных случаев произошел с Александром Литвиненко: в ноябре 2006 года бывший российский шпион стал оппозиционером по отношению к президенту Владимиру Путину, он скончался в возрасте 43 лет в лондонской больнице, став жертвой отравления радиоактивным полонием. За три недели до этого он пил чай вместе с другим бывшим российским агентом..." - сообщает журналистка.

За исключением таких историй, достойных шпионского романа, "этот метод используется нечасто, даже крайне редко". "Сегодня этим занимаются только такие страны, как Северная Корея и Россия", - считает Ален Шуэ, бывший глава разведслужбы Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Французской Республики (DGSE). Он напоминает, что только горстка ядерных держав может, к примеру, раздобыть полоний. И хранить его очень сложно: "Его не оставляют просто так в холодильнике".

"За сорок лет карьеры я никогда не слышал о таких случаях, - комментирует Ален Шуэ. - Более частым является убийство с применением огнестрельного или холодного оружия. Особенно в демократических странах". Во Франции, например, последние "операции Homo" (целенаправленная ликвидация людей) проводились на севере Ирака или в Сирии, однако исполнены они были классическими военными методами - с помощью стрелка, беспилотника. Как напоминает Ален Шуэ, "для проведения операций такого рода требуется подпись президента Французской Республики", передает Фремон.